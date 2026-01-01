CİMER’in 2025 bilançosu açıklandı: 5,5 milyon başvuru!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2025 yılında da vatandaş ile devlet arasındaki en güçlü köprü olmaya devam etti. İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 2018 yılından bu yana merkeze gelen toplam başvuru sayısı 41 milyonu aştı.

BAŞVURULARDA 27-35 YAŞ GRUBU ÖNDE

CİMER verilerine göre, başvuruların yüzde 57’sini erkekler, yüzde 43’ünü ise kadınlar oluşturdu. En yoğun başvuru yapan kesim 27-35 yaş grubu olurken; en çok şikayet ve talep iletilen konular nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri olarak sıralandı.

ZİRVEDE ÜÇ İL VAR

Nüfus oranına göre yapılan değerlendirmede en fazla başvuru yapan iller Adana, Ankara ve Antalya oldu. Başvuruların neredeyse tamamına (yüzde 96,8) geri dönüş sağlayan merkez, çözüm odaklı çalışma hızıyla dikkat çekti.