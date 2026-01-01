  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türk bayrağını gören minikten yürek ısıtan görüntü: Hainler belki biraz utanır

Çatak’ta 'Beyaz Ölüm' Mesaisi: Kurtarıldı Ama Yetmedi!

Alkol illeti yine yaptı yapacağını! Özgür Özel’in en büyük vaadi ocak söndürdü

TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

AK Partili isimden belgeli yalanlama! CHP’li meclis üyesi fena madara oldu

Kutsal topraklarda yeni yılın ilk saatlerinde de "insan seli" yaşandı. Dünya Kabe'de buluştu

Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor

DEM Parti'nin 'Öcalan'a özgürlük' mitingi ertelendi!
Gündem CİMER’in 2025 bilançosu açıklandı: 5,5 milyon başvuru!
Gündem

CİMER’in 2025 bilançosu açıklandı: 5,5 milyon başvuru!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CİMER’in 2025 bilançosu açıklandı: 5,5 milyon başvuru!

İletişim Başkanlığı, CİMER’e 2025 yılında toplam 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığını duyurdu. Başvuruların yüzde 96,8’ine yanıt verilirken, ortalama işlem süresi 11 güne kadar düştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2025 yılında da vatandaş ile devlet arasındaki en güçlü köprü olmaya devam etti. İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 2018 yılından bu yana merkeze gelen toplam başvuru sayısı 41 milyonu aştı.

BAŞVURULARDA 27-35 YAŞ GRUBU ÖNDE

CİMER verilerine göre, başvuruların yüzde 57’sini erkekler, yüzde 43’ünü ise kadınlar oluşturdu. En yoğun başvuru yapan kesim 27-35 yaş grubu olurken; en çok şikayet ve talep iletilen konular nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri olarak sıralandı.

ZİRVEDE ÜÇ İL VAR

Nüfus oranına göre yapılan değerlendirmede en fazla başvuru yapan iller Adana, Ankara ve Antalya oldu. Başvuruların neredeyse tamamına (yüzde 96,8) geri dönüş sağlayan merkez, çözüm odaklı çalışma hızıyla dikkat çekti.

Havalar serinledi, şikayetler arttı! Geçmeyen öksürük ve geniz akıntısı sizi de mi buldu?
Havalar serinledi, şikayetler arttı! Geçmeyen öksürük ve geniz akıntısı sizi de mi buldu?

Sağlık

Havalar serinledi, şikayetler arttı! Geçmeyen öksürük ve geniz akıntısı sizi de mi buldu?

Kış aylarında şikayetler artıyor! Göz nezlesi mevsimi başladı
Kış aylarında şikayetler artıyor! Göz nezlesi mevsimi başladı

Sağlık

Kış aylarında şikayetler artıyor! Göz nezlesi mevsimi başladı

İstanbul'da 5 ilçede okullar tatil edildi: İşte kar tatili olan bölgeler!
İstanbul'da 5 ilçede okullar tatil edildi: İşte kar tatili olan bölgeler!

Gündem

İstanbul'da 5 ilçede okullar tatil edildi: İşte kar tatili olan bölgeler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23