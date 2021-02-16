Vatandaşların internet üzerinden Cumhurbaşkanlığı ile kolayca iletişim kurabilmesi, şikayet ve önerilerini iletebilmesi için 2015 yılında kurulan CİMER üzerinden isteyen tüm vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ile irtibata geçebilirler. Peki CİMER başvurusu nasıl yapılır?

CİMER başvurusu yapmak

CİMER üzerinden başvuru yapmak için iki yol izleyebilirsiniz. İlk yol Cumhurbaşkanlığının resmi internet adresinde yer alan CİMER başvuru formunu doldurmaktır. e-Mail adresiniz ile şikayet ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Daha sonrasında bu talebiniz ilgili makama iletilecektir. Gerektiği takdirde ise geri dönüş yapılacaktır.

CİMER başvurusu yapmak için diğer yol ise e-Devlet kapısı üzerinden bu işlemi gerçekleştirmektir. e-Devlet’te yer alan “Cumhurbaşkanına yazın” bölümünden kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz.