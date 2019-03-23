Cimbom'de deprem! Yönetim ibra edilmedi Galatasaray Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, idari yönden ibra edilmedi. Sarı-kırmızılılarda önümüzdeki haftalarda seçim yapılması bekleniyor.

Galatasaray Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi Galatasaray, uzun yıllar unutulmayacak bir mali ve idari genel kurul yaşadı ve yaklaşık 13 saat süren toplantı sırasında Mustafa Cengiz yönetimi, ilk dönemiyle mali ve idari yönden ibra edilirken; 2. dönem mali yönden ibra edildi ancak 27 oy farkla yönetsel olarak ibra edilmedi. 1 ay içinde seçim kararı Galatasaray'da idari yönden ibra kararının çıkmamasının ardından Mustafa Cengiz ve yönetiminin 1 ay içinde seçim kararı alması gerekiyor.

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