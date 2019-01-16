Cimbom'da yıldız oyuncu veda etti! Tam 11 milyon euro

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer oldu. Galatasaray Ozan Kabak transferini KAP'a bildirdi. Daha önce takımda kalacağı açıklanan 18 yaşındaki futbolcunun transferi için teknik direktör Fatih Terim onay verdi. Ozan takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Almanya'ya gidecek.

Galatasaray'da Garry Rodrigues'in ardından bir oyuncu daha Galatasaray'dan ayrılıyor.

11 milyon euro

Alman ekibi 11 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı Kırmızılılar da bu rakamı kabul etti ve Ozan Kabak'ı Stuttgart'a sattı.