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Cimbom'da yıldız oyuncu veda etti! Tam 11 milyon euro

Galatasaray genç oyuncusu Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a sattığını KAP'a bildirdi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:29
Cimbom'da yıldız oyuncu veda etti! Tam 11 milyon euro

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer oldu. Galatasaray Ozan Kabak transferini KAP'a bildirdi. Daha önce takımda kalacağı açıklanan 18 yaşındaki futbolcunun transferi için teknik direktör Fatih Terim onay verdi. Ozan takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Almanya'ya gidecek.

Galatasaray'da Garry Rodrigues'in ardından bir oyuncu daha Galatasaray'dan ayrılıyor.

11 milyon euro

Alman ekibi 11 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı Kırmızılılar da bu rakamı kabul etti ve Ozan Kabak'ı Stuttgart'a sattı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:29
  1. Galatasaray
  2. Ozan kabak

YORUM YAZ

  • Ebu Harun Ebu Harun 12 dk önce
    Ne yapmaya çalışıyorlar alma haberlerini beklerken satış haberleri geliyor.... Muslera ile feguli kaldı onları sattın takımı tamamen battırın.. Vesselam
  • Mehmet öksüz Mehmet öksüz 2 sa önce
    Bu gidişle takımda kimse kalmayacak.şampiyonluk hayal.

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