Çim suyu galiba zeka açıyor

Buğday çimi ilkokulda çocuklara kolayca öğretilen ve bitkilerin nasıl yetiştirildiğini anlatmak için pamuk arasında sulamakla bile boy atan bir bitki.

Tasarımcı çimi masa üstüne taşımış. Güzel bir masif ortasına açtığı boşluğa plastik özel bir saksıyı yerleştirmiş. Masaya zarar vermeden çimlerini rahatça sulayabiliyor..

Tabii insanın tasarımcı bir zekası varsa, masayı bardakların altına sızan sıvı lekelerinden kurtarmanın da bir yolunu bulmayı düşünecektir.

Düşünmüş... Pencere altı mermerlerine uygulanan damlalığı bardakta kullanmış. Nasıl o damlalık, yağmur sularının mermerden kayıp duvar üzerine inmesini önlüyorsa, bardak çevresine açılan oyuk da yudumdan artan damlanın masaya inip iz yapmasına engel oluyor.. Çocuklar doğuştan tasarımcıdır. Siz yeter ki onları "Yavrum yine icad çıkarma!" diye engellemeyin. Bırakın çocuklarımız icad çıkarsınlar. İcadın küçüğü büyüğü de yoktur.

ÇİM SUYU ŞİFASI

Yüksek miktarda enzim, bitkisel besinler, vitaminler, mineraller, klorofil ve antioksidan bulunan gıdalara süper gıdalar adı veriliyor. Bir numarada buğday çimi var. İki numarada ise kirlenmemiş sulardaki yosunlar...

Buğday çimi en mükemmel gıdalarından biri.. Bunlar süpergıdalar. Yüksek miktarda enzim, bitkisel besinler, vitaminler, mineraller, klorofil ve antioksidan bulunan gıdalara bu ad veriliyor. Bunların başında buğday çimi geliyor. Sonra kirlenmemiş sulardaki yosunlar.. Buğday çimi gibi diğer tahıl çimleri ve polen tozu da süper gıdalardandır. Ayrıca yüksek miktarda C vitamini ve diğer antioksidanlar ihtiva eden belli başlı meyveler, taze sürgün bitkiler de bu gruba dahildir.

Sebze tohumlarının filizlenmeden sonraki süreci hayatî enzimlerin en iyi kaynağı..

Filizdeki klorofil, kırmızı kan hücrelerimizle hemen hemen aynı kimyasal yapıya sahiptir. Kanı temizler. Dokuların iyileşme hızını arttırır. Uzun yıllardır kanserli hastaların tedavisinde kullanılıyor.

Buğday çiminde 20 çeşit amino asit, diğer gıdalarda bulunmayan yüzlerce farklı enzim var. Buğday çimi taze olarak tüketilirse; metabolizmayı uyarır, tiroid bezlerinin sağlıklı çalışmasını sağlar, lenf sistemini temizler, kalbin fonksiyonlarını arttırır, kan basıncını normalleştirir, kolesterolü düşürür, iç organlarımızı özellikle rahmi, akciğerleri, karaciğeri, böbrekleri ve bağırsakları temizler. Sindirim sisteminde kötü koku yaratan bakterileri yok eder. Buğday çimi bir sağlık ve gençlik iksiridir. Buğday çimi suyu; havuç suyu, sebze suları ve diğer meyve suları ile karşılaştırıldığında, onlardan daha güçlü detox etkisi olan bir maddedir.

Başta sedef ve egzema olmak üzere, yara, yanık, kaşıntılar, güneş yanıkları, böcek sokmaları ve her türlü cilt tahrişine iyi gelir.