Ciltteki lekelenme bakın neden oluyormuş? Buradan başla: Ayna gibi parlatıyor! Duyan uygulamaya koyuldu!

Cilt üzerinde lekelenmeye neden olan pek çok faktör olabilir. Ancak bakım rutinini doğru bir şekilde hazırlamak için cilt tipinizin ne olduğuna ve lekelenmelerin nelerden kaynaklandığına emin olmanız gerekir. İşte lekeye eğilimli ciltlerin yapması gerekenler.

Melazmayı kontrol altında tutmak için kullanılması gereken ürünleri çoğaltmanıza gerek yoktur. Bunun aksine ürünlerinizi minimumda tutarak, doğru rutinleri uygulamak daha etkili bir yöntemdir. Bu aşamada içeriği temiz ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca gün içerisinde belirli periyotlara bölebilirsiniz.

Leke konusunda gözle görülür bir etki fark edebilmek için en az 3 ay aynı içeriği kullanabilirsiniz. Ancak kullandığınız ürünlerin cildinize zararlı bir etkisini fark ettiyseniz daha fazla zarar görmeden bırakın. Ciltteki lekelerin giderilmesi uzun soluklu bir döneme işaret eder. Gözenek problemleri daha kısa vadede çözülebilirken aynı durum lekeler için geçerli değildir.

Güneş koruyucusu kullanmak lekelerden kurtulmanın ilk adımlarından biridir. Lekeden kurtulmak istiyorsanız mutlaka cildinize uygun yapıda bir güneş kremi kullanmalısınız. Düzenli kullanılmadığında leke probleminin yanı sıra cilt üzerinde yaşlılık belirtileri gözlemlenebilir.

Bıyık bölgesinde oluşan tüyleri cımbızla alıyorsanız veya sivilcelere dokunuyorsanız bu bölgenin lekelenmesi kaçınılmazdır. Özellikle yüzünüz çok fazla terliyorsa güneş kremini bu özelliklere uyacak şekilde seçmelisiniz. Aksi olduğunda etkisini kaybedecektir.

Cilt bakım rutini oluştururken pek çok kişinin yaptığı hatalardan biri, ciltteki tüm problemleri gidermesi için birden fazla ürün kullanılmasıdır. Bunun yerine cildinizdeki probleme odaklı ürünler tercih etmelisiniz. Cilt bariyerinde sivilce oluşumuyla birlikte gelişen lekelenmeler varsa, ilk olarak sivilce tedavisi uygulanmalıdır. Ardından lekeleri gidermek için farklı bir rutin oluşturulabilir.

Leke problemlerini gidermek için düzenli olarak arbutin kullanmayı deneyebilirsiniz. Cildinizde herhangi bir etki bırakıp bırakmadığını kontrol edin. Arbutin asidi, lekeleri baskılayarak renginin açılmasını sağlayacaktır. Traneksamik asit ise dermatologların verdiği ilaçlara yakın etkide bir asittir.

C vitamini gibi takviye ürünler ise lekelerin tamamen açılmasına yaramayacaktır. Ancak leke karşıtı ürünlerin yanında sağlıklı antioksidan ürünler olarak tercih edilebilir. Leke üzerine uygulanması gereken rutinlerde leke baskılayıcı, cilt açıcı, cilt yenileyici, nemlendirici ve güneş koruyucular tercih edilebilir.

Lekeleri gidermek için sabah rutinine arbutin, akşam rutinine ise traneksamik asit dahil edilebilir. Bu ürünlerin cildinize uygun bir formunu araştırarak kullanmanız önerilir. Bu rutinin yanı sıra cildinize uygun bir nemlendirici kullanmalısınız. Doğru nemlendiriciyi seçmek hayati bir rol oynar.

Oluşturduğunuz bakım rutinine cilt yenileyici etkiler verecek ürünler ekleyebilirsiniz. Azelaik asit, yaz kış kullanılabilen etkili cilt yenileyicilerden biridir. Cilt tipinize uygun olan dilediğiniz formu tercih edebilirsiniz. 40 yaş üstü bireyler rutinine laktik asidi, kuru cilt tipine sahip bireyler ise glikolik asidi araştırabilir. Sivilceye meyilli ciltler için azelaik asit etkili bir yenileyici olacaktır.