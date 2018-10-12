THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Cilt kanseri oranı giderek yükseliyor

Bütün kanserler içinde en sık görülenin cilt kanseri olduğunu belirten Özel Hayat Hastanesi’nde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Bayram Börekçi, “Ülkemizde de rastlanan cilt kanserleri türlerinden biri olan melanom, son 30 yılda yüzde 237 oranında arttı”

12 Ekim 2018 Cuma 18:01
Cilt kanseri oranı giderek yükseliyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Börekçi, cilt kanserinin bütün kanser türleri arasında en yaygın olarak görülen hastalık olduğunu ifade etti.

Dr. Börekçi, en tehlikeli cilt kanserleri arasında melanomun geldiğini, az rastlanmasına rağmen bunun cilt kanseri ölümlerinin çoğundan sorumlu olduğunu söyledi.

Cilt kanseri veya deri kanserinin birçok sebepten dolayı ciltte oluşan habis büyüme olduğunu belirten Dr. Börekçi, “Deri epidermis, dermiş ve subkutis olmak üzere 3 katmandan oluşmaktadır. Melanositler, epidermiste bulunan melanoma dönüşebilen hücrelerdir. Bu deri hücreleri, cilde bronz veya esmer rengi veren melanin adı verilen kahverengi pigmentleri üretir. Melanin, derinin daha alt katmanlarını güneşin bazı zararlı etkilerinden korur. Birçok kişide cilt güneşe maruz kaldığında melanositler bu pigmentlerden daha fazla üreterek cildin bronzlaşmasına sebebiyet verir. Epidermis, cildin daha alt katmanlarından bazal bir zar ile ayrılır. Bu önemli bir yapıdır. Çünkü cilt kanseri ilerlediğinde bu bariyere ve daha alt katmanlara doğru gelişir” şeklinde ifade etti.

DERİDE OLUŞAN LEKELER CİLT KANSERİ HABERCİSİ OLABİLİR

Cilt kanserinin belirtileri hakkında konuşan Dr. Bayram Börekçi, şunları aktardı:

“En önemli belirtileri, deride yeni bir leke veya lekenin büyüklüğü, şekli veya rengindeki değişikliktir. Olağandışı ve iyileşmeyen yaralar, şişlikler, lekeler, çizikler veya derinin görünüşünde değişiklik, benin yüzeyinin değişmesi, kaşıntı, hassasiyet ve ağrı melanom ya da diğer bir cilt kanseri türünün işareti veya kanserin oluşabileceğine dair bir uyarı olabilir. Bu tür emarelerle karşılaşıldığında vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmak erken çare bulunmasını sağlayacaktır. Ayda iki kez cildin kontrol edilmesi çok önemlidir.Benlerin, lekelerin ve çillerin özelliklerini bilmek, yeni bir ben veya lekeyi fark edecek kadar vücudun tanınması önemlidir. Erkeklerde 3 melanomdan biri sırtta görülmektedir. Sırt, avuç içi, ayak tabanı, kafa derisi, gözler, tırnaklar gibi vücudun tüm bölgeleri kontroledilmelidir.”

CİLT KANSERİNDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Cilt kanserinden korunma yolları hakkında da önemli bilgiler veren Dr. Börekçi, şöyle devam etti:

“Cilt kanserine sebep olan risk faktörleri ve UV maruziyeti azaltılarak korunma mümkün olabilir. Örtünün. Güneşlenmiyorsanız üstünüze bir şeyler giyin, cildinizi mümkün olduğu kadar koruyun. Gözlerinizi, UV ışınlarını en az yüzde 99 engelleyen güneş gözlüğü takarak koruyabilirsiniz. Gölgede oturun. Güneş ışınlarının en sert olduğu saat 10:00 ile 16:00 arası güneşlenmeyin. Direk güneş ışınlarına maruz kalma sürenizi, uzmanların belirttiği sürelerle sınırlayın. Solaryumda bronzlaşmaktan kaçının. Cilt kanserinin oluşmasına katkı sağlayabilir ve cildinizde uzun süreli zarara yol açabilir. Kozmetik ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edin. Güneş koruma faktörü en az 30 olan geniş spektrumlu güneş kremleri kullanın. Güneş kreminizi 2 saatte bir, yüzdükten ve terledikten sonra sürdüğünüzden emin olun”.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 18:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP İstanbul adayını bu akşam açıklıyor! Kaftancıoğlu kimi işaret etti?
    1. CHP İstanbul adayını bu akşam..
    2. Cumhurbaşkanlığı'ndan Brunson açıklaması
    3. Safer ayında belalardan korunmak için..
    4. Safer ayı duası nedir?
    5. İyilik yap mutlu ol
    6. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal casus..
    7. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    8. Galatasaray Artem Biesiedin’i transfer..
    9. Kuzu kulağı anne sütünü artırıyor
    10. Ayakkabı bağcıkları nasıl temizlenmeli?
    11. Bağcılar Eğitim ve Araştırma..
    12. Doğum çantanızı hazırladınız mı?
    13. Pence'den 'Brunson' açıklaması: Kısa..
    14. Çocuklarda parmak emme alışkanlığı..
    15. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili..
    16. Batman'da 1 terörist yakalandı
    17. ABD'li casus papaz Brunson salındı,..
    18. Çamaşır yumuşatıcısı kullanıyorsanız..
    19. Her gün bir demeti tiroide şifa vesilesi
    20. Cilt kanseri oranı giderek yükseliyor
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama