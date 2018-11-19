Cilt bakımı için pratik bilgiler

BEBEK KREMLERİNİ KULLANMAYIN

Özellikle soğuk havalarda bebek kremini kullanmak çok avantajlı gelebilir çünkü cildinizi daha yumuşak yapar. Bebek kremleri sadece çocuklar için yararlı olan lanolin içerir. Ancak bu bileşen yetişkinler için zararlıdır.

NEMLİ CİLDE KREM UYGULAYIN

Yüzünü yıkadıktan sonra, havluyla yüzünüzü iyice kurulamayın. Nemlendiriciyi nemli cilde uygulamak, cildinizin kremi daha fazla emmesine yardımcı olur.

YÜZ TEMİZLEYİCİSİ OLARAK KARBONAT KULLANIN

Karbonat, günlük temizleyici veya yüz maskesi olarak da kullanabileceğiniz harika bir üründür. Aşırı tahrişe neden olmadan cildinizin üst tabakasını kaldırır.

İşte kabartma tozu ile yapabileceğiniz iki maske tarifi

Sivilceleri önlemek, kir ve yağı temizlemek için; 1/2 yemek kaşığı karbonata 1 yemek kaşığı ılık su ekleyin ve bir macun yapın. Önce yüzünüzü ılık su ile yıkayın ve maskeyi yüzünüze sürün. 5-10 dakika bekletin ve yıkayın. Sonrasında nemlendirici krem uygulanmayı unutmayın.

Bal ve karbonatla bir maske hazırlayabilir ve balın cildinizi pürüzsüzleştirmesini ve gözeneklerinizi temizlemesini sağlayabilirsiniz. 1/2 çay kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırın. Yüzünüzü yıkayın ve kurulayın, ardından karışımı yüzünüze ve boynunuza uygulayarak birkaç dakika masaj yapın. 10 dakika bekletin ve bundan sonra ılık su ile yıkayın.

Maskelerin cildinize zarar verip vermeyeceğini test etmek için önce elinizin üzerinde bir deneme yapmanızda fayda var.

GÖZ KREMİNİ BUZDOLABINA KOYUN

Sabahları gözleriniz şiş uyanıyor ve soğuk çay poşetleri veya taze salatalık uygulamak için zamanınız yoksa, göz kreminizi buzdolabında tutun. Soğuk göz kremi, şişlikten kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

TONİĞE ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI EKLEYİN

Üzüm çekirdeği yağı, cildin yenilenmesine yardımcı olarak yaşlanma karşıtı bir serum işlevi görür. Üzüm çekirdeği yağı çok hassastır, cilt katmanlarını nemlendirir ve cilt rengini daha pürüzsüz hale getirir. Toniğinize 1 çay kaşığı üzüm çekirdeği yağı ekleyin ve yüzünüzü her gün temizleyin. Pahalı kremler almadan yüzünüzü nemlendirecek ve ayrıca sivilce sorununuzu ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

SİYAH NOKTALAR İÇİN PLASTİK SARGI KULLANIN

Streç film, siyah noktalardan kurtulmak için çok etkili bir yöntemdir. Banyodan ya da yüzünüzü yıkadıktan sonra siyah noktaların üzerine nemlendirici sürün ve üzerini streç film ile kaplayın. Üzerine de sıcak bir havlu yerleştirin. 10 dakika bekleyin ve sonra bir peçete ile cildi hafifçe ovalayın. Çıkmayan siyah noktaları temizlemek için peçete yardımıyla siyah noktaları sıkın. Tırnaklarınızın cildinizle temas etmemesine dikkat edin, cildinizi tahriş edebilirsiniz. Son olarak tonikle yüzünüzü temizleyin.

YÜZÜNÜZÜ GÜNDE İKİ KEZ YIKAYIN

Her sabah yüzü yıkamak bir alışkanlıktır ancak bu alışkanlığı gece de yapmak gerekir. Yüzünüzü gece yatağa gitmeden önce ve sabah günde iki defa yıkamayı ihmal etmeyin.