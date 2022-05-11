Çilekle hangi tatlı yapılır? Nefis kolay çilekli magnolia tarifi
Yaz mevsimi denildiğinde akla gelen ilk meyveler arasında çilek yer alır. Leziz çileklerle bir tatlı hazırlamak isteyenler ise 'Çilekle pratik hangi tatlı hazırlanır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çilekli magnolia nasıl yapılır? Tam ölçülü çilekli magnolia tarifi:
Tazecik çileklerle kolay bir tatlı hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz! İşte, tam ölçülü magnolia tarifi:
Nefis kolay çilekli magnolia tarifi
Malzemeler:
- 2 paket Eti Burçak bisküvi
- 12-15 adet çilek
Muhallebisi için:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 Türk kahvesi fincanı mısır nişastası
- 2 adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı un
- 1 paket vanilya
- 1 kutu krema
Çilekle hangi tatlı yapılır?
Çilekleri saplarını kopartarak bir süre suda bekletin. Ardından bol suyla yıkayıp temizleyin.
İki paket bisküviyi rondodan geçirin ve toz haline getirin.
1 litre süt, şeker, nişasta, un yumurta sarıları ve vanilyayı bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak muhallebinizi hazırlayın.
Muhallebiyi soğuması için bir kenara alın.
Soğuyan muhallebiye kremayı ekleyin ve mikserle çırpın.
Cupların altına 2 yemek kaşığı bisküvi tozundan yerleştirin.
Bisküvilerin üzerine bardaktan görünecek şekilde çilekleri dikey olarak dizin.
Cupların içerisine birer kepçe muhallebi koyun.
Muhallebinin üzerine ise tekrar 2'şer kaşık bisküvi serpin.
Tüm malzeme bitene kadar bu işlemi sürdürün.
Cupların üzerini son olarak çilekle süsleyin.
Çilekli magnolialarınızı buzdolabında 4-5 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.