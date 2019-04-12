Çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek reçeli yapımında püf noktalar neler?

Bahar dönemi, kokusu ve aroması ile baş döndüren meyvelerden biri olan çilek ile buluşma vaktinin geldiğinin habercisidir. Tezgahlarda yeni yeni yerini alan çilek meyvesinin ömrü kısadır. Kahvaltı sofralarımızın baş tacı olan çilek reçeli en güzel nasıl hazırlanır? Pembeye çalan kırmızı rengi ile önce gözünüze sonra damağınıza hitap eden çilek reçeli nasıl yapılır? İşte püf noktaları ile çilek reçeli yapımı…

Çilek meyve olarak ne kadar seviliyorsa reçeli de bir o kadar sevilir. Aslında yediğimiz meyve ile reçel arasında büyük fark vardır. Ama bu iki ayrı lezzet de farklı damak tatlarına hitap etmesini bilir. Yaz bitmeden çilek reçelinizi yapmak için elinizi çabuk tutmanız gerektiğini unutmayın. Mevsiminde toplanmış küçük çileklerle yaptığınız reçelin tadı bir başka güzel olacak. İşte kolay tarifi ve püf noktaları ile çilek reçeli yapımı…

Çilek reçeli yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar

Çilek reçeli yapımının en önemli püf noktası küçük ve kokulu çilek almaktır. Çünkü reçelin tüm aramasını meyve oluşturur. Eğer reçeliniz bir türlü istediğiniz yoğun kıvamda olmuyorsa pişirirken bir çimdik nişasta atabilirsiniz. Nişasta çok hızlı yoğunlaşmasını ve güzel kıvam almasını sağlar. Ayrınca çileklerinizin şekerle bir gece boyunca beklemesi de önemlidir. Şeker sayesinde meyvenin suyu çıkar bu da reçelin tadını ortaya çıkarır. Son bir püf nokta da reçelin soğuduktan sonra kavanozlara konmasıdır. Reçelinizin küflenmemesi için mutlaka soğutup o şekilde kavanozlara doldurun. Peki çilek reçeli nasıl yapılır? İşte çilek reçeli tarifimiz…

ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kilo çilek

3 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı limon tuzu

Çilek reçeli nasıl yapılır?

Çilek reçeli yapımına bir gece önceden başlanır. Çilekleri su ve 1-2 damla elma sirkesi ile temizleyin. Ardından yapraklarını ayıklayın. Yıkama ve yaprak ayıklama sırasında çilekleri zedelemeye özen gösterin. Çilekleriniz büyükse dilimleyebilirsiniz. Derin bir tencereye çilekleri koyun üzerine de toz şekeri atın kapağını kapatın ve sabaha kadar bekleyin. Ertesi gün bekleyen çileleri ertesi gün orta hararetli ateşe koyup pişirin, ara ara karıştırın. Kaynarken üzerinde oluşan köpükleri tahta kaşıkla alıp atın. Kaynayan reçel 20 dakika daha kısık ateşte pişecek. 10 dakika piştiğinde limon suyunu eklemeyi unutmayın Kıvamı istediğiniz gibi yoğun olmadıysa biraz daha kaynatmaya devam edin. Yoğunlaşan çilek reçelinin altını kapatın ve soğumaya bırakın. Soğuyan reçelleri kavanozlara doldurup, ağzını sıkıca kapatın. Bu şekilde ömrünü uzatırsınız. Afiyet olsun.