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Cildi kuru olanlar için beslenme önerileri

Cilt tipi herkeste farklılık gösterebilir. Cilt kuruluğu kış mevsiminde daha da artar. Bunun için içten de beslenme çok önemlidir. Kuru ciltlere göre beslenme önerileri nelerdir?

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:38
Cildi kuru olanlar için beslenme önerileri

KURU CİLTLERE GÖRE BESLENME TAVSİYELERİ

  • Kış aylarında ortalama 2 litre, yaz aylarında yaklaşık 3 litre su için. Ayrıca su içeriği yüksek olan besinleri tüketmeye özen gösterin. Çiğ sebze ve meyveler su içeriği açısından zengin besinlerdir. Karpuz, greyfurt, portakal, ananas, çilek bunların başında gelir. 

  • E, C, B vitaminleri ve domates cildiniz için gereken antioksidanı içerir. Özellikle E vitamini cildinizin kuruluğunu azaltır. Fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişlerin E vitamini oranı yüksektir.

  • Omega-3 içerisinde bulunan yağ asitlerini vücut kendisi oluşturamadığı için dışarıdan almaya ihtiyaç duyar. Omega-3 eksikliği durumunda da ciltte siyah noktalar oluşur. Bunun önüne geçmek için haftada en az bir defa balık tüketmeye özen gösterin. Kabak çekirdeği, kurutulmuş nane, brüksel lahanası, sarı hardal tohumu, chia tohumu, semizotu gibi gıdalara de beslenmenizde yer verin. 

  • Cildin onarılmasında ve bakımında A vitamini oldukça etkili. Bu nedenle cildiniz kuruysa havuç, kayısı, kavun, ıspanak gibi sebze ve meyveleri tüketmeye özen gösterin.  

  • Dengeli beslenin. Günlük protein almayı ve süt ürünleri tüketmeyi unutmayın. 

  • Bitki çayları sağlıklı bir cildin anahtarıdır. Bunların başında yeşil çay gelir. Günde bir fincan yeşil çay cildinizin nem dengesini sağlamanıza yardımcı olur. 

BUNLARDAN UZAK DURUN!

  • Cildin kolajenini yok eden ve esnek yapısını bozan, şeker oranı yüksek gıdalar

  • Tuz ve şeker içeriği yüksek olan işlenmiş gıdalar

  • Fast-food ürünler 

  • Kızartma yöntemiyle pişirilen gıdalar

  • Aşırı yağlı ve baharatlı yiyecekler 

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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