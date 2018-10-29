Cildi kuru olanlar için beslenme önerileri

KURU CİLTLERE GÖRE BESLENME TAVSİYELERİ

Kış aylarında ortalama 2 litre, yaz aylarında yaklaşık 3 litre su için. Ayrıca su içeriği yüksek olan besinleri tüketmeye özen gösterin. Çiğ sebze ve meyveler su içeriği açısından zengin besinlerdir. Karpuz, greyfurt, portakal, ananas, çilek bunların başında gelir.

E, C, B vitaminleri ve domates cildiniz için gereken antioksidanı içerir. Özellikle E vitamini cildinizin kuruluğunu azaltır. Fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişlerin E vitamini oranı yüksektir.

Omega-3 içerisinde bulunan yağ asitlerini vücut kendisi oluşturamadığı için dışarıdan almaya ihtiyaç duyar. Omega-3 eksikliği durumunda da ciltte siyah noktalar oluşur. Bunun önüne geçmek için haftada en az bir defa balık tüketmeye özen gösterin. Kabak çekirdeği, kurutulmuş nane, brüksel lahanası, sarı hardal tohumu, chia tohumu, semizotu gibi gıdalara de beslenmenizde yer verin.

Cildin onarılmasında ve bakımında A vitamini oldukça etkili. Bu nedenle cildiniz kuruysa havuç, kayısı, kavun, ıspanak gibi sebze ve meyveleri tüketmeye özen gösterin.

Dengeli beslenin. Günlük protein almayı ve süt ürünleri tüketmeyi unutmayın.