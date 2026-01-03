  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uyuşturucu bahane, petrol şahane! Lopez ABD’nin kirli planını ifşa etti: ABD’nin haydut saldırısını durdurun

Ankara taşınacak mı? Mamdani’den Mansur’a! Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahı

Akbabalar üşüştü! İspanya’dan ABD’ye ilk teklif

Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat rekoru kırıldı

Netenyahu’nun tutuklama kararını uygulamadılar: Maduro için tutuklama kararı icat ettiler

Dünyanın sağlık başkenti Türkiye’de: Her 1 saniyede 7 muayene, her 2 saniyede 1 ameliyat

Girişimcilere 2026 müjdesi geldi! Bakan Kacır rakamı bizzat açıkladı: Tam 2 milyon TL destek!

Maduro haydut saldırıdan önce Çinlilerle masadaydı! İşte o son diplomatik kare

12 yıllık Maduro yönetimi 3 saatlik operasyonla devrildi
Sağlık Çil mi Melanom mu? Vücuttaki Lekeler Nasıl Ayırt Edilir?
Sağlık

Çil mi Melanom mu? Vücuttaki Lekeler Nasıl Ayırt Edilir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çil mi Melanom mu? Vücuttaki Lekeler Nasıl Ayırt Edilir?

Genellikle zararsız kahverengi lekeler olan çillerin, erken teşhisin hayati önem taşıdığı melanom (ben kanseri) ile karıştırılması ciddi risklere yol açabilir.

Güneş gören bölgelerde, özellikle yüzde oluşan kahverengi lekeler olarak tanımlanan çiller, genetik yatkınlığı olan kişilerde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisiyle pigment artışı sonucu ortaya çıkar. Çiller, çoğunlukla 1 ila 5 mm çapında, sınırları belirgin, selim (iyi huylu) karakterli oluşumlardır. Sarışın, kızıl ve açık tenlilerde daha sık görülse de her ten renginde rastlanabilir. Çocukluk döneminde başlayan bu lekeler, güneşten uzak durulduğunda solma eğilimi gösterebilir.

Çil ile Ben Kanserini (Melanom) Ayırt Etme Kriterleri

Okuyucuların sıklıkla merak ettiği "Çil tehlikeli midir?" sorusunun cevabı, genellikle hayır olsa da, bu lekeleri melanom dediğimiz ben kanserinden kesinlikle ayırmak gerekir. Melanom, erken teşhiste dahi hayati risk taşıyan ciddi bir cilt kanseri türüdür. Çillerin aksine melanomlar genellikle düzensiz sınırlara, birden fazla renge ve hızlı büyüme eğilimine sahiptir. Bir kahverengi deri oluşumunun kanser olup olmadığı sadece görsel incelemeyle değil, patolojik tetkik ile kesinleştirilebilir. Bu nedenle, şüpheli görülen, hızla büyüyen veya şekil değiştiren lekeler için biyopsi alınması zorunludur.

Halk arasında yaygın olan yanlış bir inanış, benin alınmasının kansere yol açacağı yönündedir. Bu inanış, tanı ve tedavide gecikmelere neden olabilir. Oysa melanom yeni başladığı, ince ve küçük olduğu dönemde cerrahi olarak sadece lekenin alınmasıyla bile tamamen tedavi edilebilir. Şüpheli bir leke görüldüğünde, "Çil mi ben mi nasıl anlaşılır?" sorusunun cevabını uzman bir dermatolog vermelidir.

Gündelik hayatta rahatsızlık veren veya estetik kaygı oluşturan çillerin tedavisi için ise çeşitli yöntemler mevcuttur. Tedavide temel adım güneşten etkin korunmadır. Bunun yanı sıra azelaik asit, hidrokinon, tretinoin, glikolik asit ve C vitamini içeren kremler kullanılabilir. Daha ileri düzeyde ise hastane ortamında kimyasal soyma (peeling), kriyoterapi (dondurma) veya lazer tedavileri uygulanarak çillerin görünümü azaltılabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı
Gündem

Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı

Dünya 3 Ocak 2026 sabahına yüzyılın en büyük askeri darbe operasyonlarından birinin haberiyle uyandı. ABD Başkanı Donald Trump, gece saatler..
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!
Gündem

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG/SDG, içeriden aldığı büyük darbeyle sarsılıyor. Örgütün sözde asayiş biriminden..
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23