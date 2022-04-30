  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Çikolata tarifi nasıl yapılır? Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi! Evde çikolata yapımı kolay
Yemek Tarifleri

Çikolata tarifi nasıl yapılır? Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi! Evde çikolata yapımı kolay

Evde kahvaltılık çikolata yapmaya ne dersiniz?

Yeniakit Publisher
2022-04-30 09:58:00 - 2022-04-30 10:00:53
Çikolata tarifi nasıl yapılır? Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi! Evde çikolata yapımı kolay

Ev yapımı kahvaltılık çikolata tarifi

Kahvaltılık çikolata malzemeleri

  • 1 litre süt
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 yumurta
  • 2 kahve fincanı toz şeker
  • 1 kahve fincanı un
  • 2 kahve fincanı nişasta
  • Yarım paket margarin (125g)

Ev yapımı çikolata tarifi nasıl yapılır?

Margarin bir tavada eritilir ve bütün malzemeler güzelce karıştırılır. Ben bu işlemi mikserle yaptım.Karışım bir tencereye alınıp 15 dakika karıştırılarak pişirilir. Kavanozlara konulup soğutulur. İster saralle gibi ekmeğe sürüp isterseniz de pastalarınız da çikolata sosu olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun

 

Portakallı kereviz tarifi nasıl yapılır? Portakallı kereviz yemeği nefis tarifi ve püf noktaları
Portakallı kereviz tarifi nasıl yapılır? Portakallı kereviz yemeği nefis tarifi ve püf noktaları

Yemek Tarifleri

Portakallı kereviz tarifi nasıl yapılır? Portakallı kereviz yemeği nefis tarifi ve püf noktaları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay