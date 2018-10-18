Çikolata afyon etkisi yapıyor



Afyon benzeri bir özelliğe sahip olan bu madde, çikolata daha görülür görünmez, henüz ağıza konmadan beyinde salgılanmaya başlıyor ve beyne “Hemen ye, daha fazla ye“ komutu veriyor.



Michigan üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, farelere iki aşamalı “enkephalin” testi uygulanarak çikolatanın dayanılmaz cazibesinin sebebi bulunmaya çalışıldı. Özel tekniklerin kullanıldığı bu çalışmada, çikolatanın beyinde nasıl bir etki yaptığı ölçüldü ve araştırmadan oldukça ilginç sonuçlar elde edildi.

Metot:

1. Devre

Beyindeki enkephalin ve diğer uyarıcıların miktarının ölçülebilmesi için yetişkin farelerin beyninin striatum denilen kısmına microsensor yerleştirildi ve ardından farelere yemesi için çikolata verildi. Çikolata yiyen farelerin beyninde enkephalin miktarının birdenbire % 150 oranında arttığı microsenso lar yardımı ile tespit edildi.

Doyduktan sonra çikolata yemeyi bırakan farelerin 40 dakika sonra beynindeki enkephalin miktarının tekrar normal seviyeye döndüğü görüldü.

Not: Farelerin gerek çikolata yemeden, gerekse yedikten sonra beynindeki diğer değerlerin miktarında hiçbir değişiklik olmadığı görüldü.

2. Devre

Deneyin ikinci bölümünde çikolata verilen fareler iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki farelere çikolata verilir verilmez beyninin striatum bölgesine az miktarda enkephalin enjekte edildi. Enkephalin enjekte edilen farelerin, enkephalin enjekte edilmeyen fareler göre hem daha hızlı, hem de iki kat fazla çikolata yediği tespit edildi (Yaklaşık 17 gr). Bu miktarın insanda karşılığı 3,6 kg..

Bu deneyler de gösterdi ki, büyük bir ihtimalle çikolata insanlarda da aynı etkiyi gösteriyor.

Faydası da var, elbette zararı da var çikolatanın

Kimilerine göre çikolata neredeyse her derde deva… Bilim adamlarına göre, çikolatadaki “catechin” adlı antioksidanlar kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.



İnanması zor ama çikolata diş çürüklerini de önleyebiliyormuş. Yapılan son araştırmalara göre günde 30 gram siyah çikolata yemek, hipertansiyonu da düşürüyor. Sorun yalnızca hangi tür çikolata yiyeceğimizi bilmememiz. “Bitter” yani siyah acı çikolata doğru tercih. Çikolataya övgülerde, arkasındaki devasa gıda sanayiinin bulunduğunu asla unutmamak gerekiyor, bu da ayrı bir bahis..

Tercih bitter!

Öte yandan bir gıdanın yarar veya zararından bahsederken tüketildiği miktar önemli bir konudur. Çikolata insanın ihtiyaç duyduğu bir gıdadır. Beyinde serotonin salgılanmasında önemli bir rol oynar. Buda insan sağlığı için çok önemlidir.



Bitter çikolata, yeşil çay ve üzümün bağışıklık sistemini güçlendirdiği kadar bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bitter çikolatanın antioksidan etkisi mevcut. Yapılan bazı araştırmalara göre 50-70 gram civarında tüketilen bitter çikolata sağlığa yararlı olup yenmesinin herhangi bir zararı olmadığı yönünde.

Çoğu insan çikolata beni şişmanlatıyor diye yemiyor, çikolatadan uzak duruyor. Çok miktarda değil az miktarda tüketilmesi gerek.. Fındık, fıstık vs. gibi kuruyemişlerle çikolata birleştiği zaman kalorisi artıyor ve kilo sorunları olan insanlarda obeziteye sebep oluyor.

Günde tüketeceğiniz çikolata miktarı

Mesela günde 200 gram çikolata yemek çok zararlı. Bitter çikolata dışındaki diğer çikolatalardan tüketiyorsanız bunları yarı yarıya düşürün. Mesela 100 gram çikolata yiyorsanız 50 gram yapın. Unutmayın çikolata sağlığa yararlı bir gıda ama fazlası hastalıklara yol açabilir.

Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre en çok kare, baton ve tablet çikolatalar tüketiliyor.

İkramlık çikolatalar en çok tüketilen çikolata çeşitleri arasında 2. sırada yer alıyor. Ülkemizde en çok sütlü ve fıstıklı çikolataları tercih ediyor. Onların ardından fındıklı ve bitter çikolata geliyor.