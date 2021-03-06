Cihat Yaycı'dan yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar: Güney Kıbrıs'ın oyununu bozmak için...

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Libya ile yapılan anlaşmanın mimarı ve Mavi Vatan haritasını çizen BAU DEGS Başkanı Cihat Yaycı, yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalarda bulundu.

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin oyunu bozulur”

Deniz yetki alanı paylaşımına yönelik anlaşmanın imzalanmasının Türkiye ve KKTC’nin önemli bir kazancı olacağına dikkat çeken Cihat Yaycı, “Türkiye’nin İsrail ile ya da Doğu Akdeniz’de diğer devletler ile Deniz yetki alanı paylaşımı anlaşması imzalaması durumunda, anlaşma imzalandıktan sonra KKTC ile bir ortak kullanım anlaşması imzalayarak kazanılan deniz alanlarının KKTC ile ortak kullanımda olduğunu ifade eder, ve böylece Türkiye’nin kazancı KKTC nin kazancı olur. Bu durumda iki sonuç ortaya çıkar. 1. Türkiye kazanınca KKTC de kazanır. 2. Ve şu anda sözde GKRY’ye ait olan alanlar, önce İsrail ile imzalanan sonra da KKTC ile ortak kullanıma dair imzalanan anlaşma sonrasında, KKTC tarafından bu şekilde şekilde kazanılmış olur. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin oyunu bozulur.” şeklinde konuştu.

“Türkiye Libya ile yapmış olduğu gibi, İsrail ile de deniz yetki alanları anlaşması yaparsa KKTC’nin menfaatine olur”

Mavi Vatan haritasını çizen Cihat Yaycı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benzer uygulama Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de diğer devletler ile yapacağı anlaşmalarda da yapılır. Bir başka deyişle; Türkiye Libya ile yapmış olduğu gibi, İsrail ile de bir deniz yetki alanları sınırlandırması anlaşması yapar ise eğer, bu anlaşma Kuzey Kıbrıs’ın da menfaatine olur. Çünkü Türkiye-İsrail ya da Suriye, Lübnan ve Mısır antlaşmasının hemen akabinde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs kendi aralarında bir anlaşma imzalayarak Türkiye’nin deniz yetki alanlarını Kuzey Kıbrıs ile ortak kullanım alanı olarak ilan eder.”

“Kuzey Kıbrıs’ın da Mavi Vatan’ı olur”

Dikkat çeken uyarılarda bulunan Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Bu ‘Deniz Yetki Alanları’nı Ortak Kullanma Antlaşması’ ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Mavi Vatan’ı Kuzey Kıbrıs’ın da Mavi Vatan’ı olur. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs adasının güneyindeki deniz alanlarına da sahip olur. İşte tüm bu gerçeklerden hareketle gerek Türkiye gerek Kıbrıs türkleri bir bütün halinde, birlik halinde deniz alanlarına sahip çıkmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti ve Türkiye cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür iki devlet bir millet anlayışının en somut örneğidir. Unutulmamalıdır ki Türkiye’nin güçlü olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güçlü olması demektir Bölgede Türkiye tüm kıyıdaş devletlerin deniz alanlarının hakkaniyetli ve adaletli paylaşımından yanadır.”

“Türksüz bir Kıbrıs, Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz oyunuyla karşı karşıyayız”

Bahçeşehir Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye tarih boyunca her zaman adil bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye hak ve menfaatlerini korurken, aynı zamanda Kıbrıs Türklerinin de haklarını ve menfaatlerini korumaktadır. Kıbrıs Türkleri arasına zaman zaman nifak ve fesat sokmak isteyenler olabilir. Bunlara itibar edilmemeli ve tam bağımsız Kıbrıs Türk devleti olunması için çalışılmalıdır. Bu devletin refahı denizlerine sahip çıkmasından geçer. Bunu da ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarına sahip çıkma mücadelesinde başarıya ulaşması sağlar.

Kilit slogan şudur; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti sırt sırta omuz omuza Türksüz bir Kıbrıs, Türkiyesiz bir doğu Akdeniz oyununu bozacaktır. Türksüz bir Kıbrıs, Türkiyesiz bir doğu Akdeniz oyunuyla karşı karşıyayız.”



