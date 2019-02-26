Cihat Arslan Avrupa'da! İşte yeni takımı...
Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un eski teknik direktörü Cihat Arslan, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga BiH) takımlarından Çelik ile anlaştı.26 Şubat 2019 Salı 14:52
Zenica şehri takımlarından Çelik'ten yapılan açıklamada, teknik direktör Adnan Örnek'in görevine yönetim tarafından son verildiği ve Cihat Arslan'ın kırmızı-siyahlı takımın başına getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, Arslan'ın sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı ve herhangi bir ücret almayacağı belirtildi.
1945 yılında kurulan ve ülkenin en köklü futbol kulüpleri arasında yer alan Çelik, 12 takımın mücadele ettiği Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde 8. sırada bulunuyor.
Bir dönem Elvir Bolic ve Mladen Krstajic gibi isimlerin de forma giydiği Çelik'in tarihinde 3 lig şampiyonluğu bulunuyor.
YORUM YAZ