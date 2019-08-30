Çiğ sütten tereyağı nasıl yapılır?

Yemeklerde ve kahvaltılarda kullandığınız tereyağını evde kendi yöntemlerinizle ve sağlıklı koşullarda yapmak istiyorsanız, hazırladığımız tarife göz atabilirsiniz. Vitamin ve minerali içerisinde kalacak vücudunuzu tüm hastalıklara karşı koruyacak evde tereyağı yapımını sizler için derledik.

Çiğ süt ve krema kullanarak, tereyağı yapmak oldukça basit.

Mutfak robotunda tereyağı nasıl yapılır?

Malzemeler

4 litre süt

1 yemek kaşığı krema

Öncelikle sütü, dolapta 24 saat kadar soğutun ve dinlenmesini sağlayın. Bu işlem, kaymağın yukarı çıkmasını ve daha verimli sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

Kavanozun içerisine, sütün üzerine çıkmış kaymakları toplayın. Birkaç kez karıştırıp, kaymakların tamamını aldığınızdan emin olun.

Kremayı da içerisine ekleyip, ağzını sıkıca kapatın. Kavanozu, içi ılık su dolu bir leğenin içerisine koymanız, kaymak oluşumunu hızlandıracaktır. Suyun 24 derece civarı olmasına özen gösterin. Bu aşamada 6-12 saat boyunca, kaymak miktarına göre, bekleyin.

İşlem sona erdikten sonra, kavanozu, buz dolu bir kaba koyun. Soğuduğundan emin olduktan sonra, 15 dakika kadar çırpın ve tereyağı oluşana kadar devam edin.

İşlem bittikten sonra bir tülbent yardımıyla süzerek, yağı servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...