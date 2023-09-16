  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Çiftlik karantinaya alındı! İşte, sebebi
Yaşam

Çiftlik karantinaya alındı! İşte, sebebi

Yeniakit Publisher
2023-09-16 21:18:00 -
Çiftlik karantinaya alındı! İşte, sebebi

Diyarbakır’da bulunan bir çiftlikte köpek ve ısırdığı iki inekte kuduz belirtileri ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki bir çiftlikte kısa süre önce ölen köpek ile ısırdığı 2 inekte kuduz belirtilerine rastlanıldı. Bunun üzerine çiftlik karantinaya alındı.

Hani ilçesinin kırsal Kırım Mahallesi’nde çiftlik sahibi, bir süre önce 2 ineğini ısıran köpek ölünce kuduz şüphesiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne haber verdi. İhbar üzerine çiftliğe giden ekiplerin ölü köpekte ve ineklerde yaptığı incelemede kuduz bulgularına rastlandı. Çiftlik hayvan giriş- çıkışına kapatılırken, ölen köpek ile kesilen inekler gömüldü. İneklerden alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.

O sahilden 1 ton çöp toplandı
O sahilden 1 ton çöp toplandı

Yaşam

O sahilden 1 ton çöp toplandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23