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Çifte Minareli Medrese'de geçitler bulundu

Sivas'ta 1217 yılında yaptırılan Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonu sırasında alt geçitler bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 22:53
Çifte Minareli Medrese'de geçitler bulundu

Sivas'ta 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonu için hazırlanan proje kapsamında minarenin eyvan kısmındaki geçitler gün yüzüne çıkartıldı.

Sivas Arkeoloji Müze Müdürlüğü tarafından İlhanlıların büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından 1271 yılında yaptırılan Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonu için çalışma başlatıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürütülen çalışmalarda daha önce bilinen tünelin ucu gün yüzüne çıkartıldı. Üç gün süren kazı sonucunda bulunan tünelde daha sonra kapsamlı çalışma yapılacağı öğrenildi.

Kazı çalışması esnasında ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen çeşitli materyaller de buldu.

Gün yüzüne çıkarılan geçitlerin tarihi kent kalesine gittiği tahmin ediliyor.

Yapılacak kapsamlı çalışmayla tünel çalışmasının süreceği belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 22:53
  1. Sivas
  2. Çifte Minareli Medrese

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