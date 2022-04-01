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Ekonomi Çiftçiye kota sistemi!
Ekonomi

Çiftçiye kota sistemi!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye'nin ihtiyaçları kapsamında üretim politikası belirleyeceklerini ve üreticinin kotalarla yönlendirileceğini söyledi. Bakan, "Un, yağ, şeker stratejik ürün ve vazgeçilmezimiz, bunlara ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 09:30:00 -
Çiftçiye kota sistemi!

Türkiye’nin ihtiyacı olan stratejik ürünler üretilecek ve tarımda yeni paradigma hayata geçirilecek. Tarımsal üretimde ülkenin ihtiyaçlarının bilinmesinin önemli olduğunu dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, un, yağ ve şeker gibi ürünlerin stratejik ve vazgeçilmez olduğunu bunların üretimine ağırlık verileceğini belirtti.

Bakan Vahit Kirişçi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tarım sektörüne etkisini ve yeni dönemde uygulanacak politikalara da değindi. Kirişçi, üretim yapılmayan tarım arazisi kalmaması için çalıştıklarını vurguladı.

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