Çiftçiye kota sistemi!

Türkiye’nin ihtiyacı olan stratejik ürünler üretilecek ve tarımda yeni paradigma hayata geçirilecek. Tarımsal üretimde ülkenin ihtiyaçlarının bilinmesinin önemli olduğunu dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, un, yağ ve şeker gibi ürünlerin stratejik ve vazgeçilmez olduğunu bunların üretimine ağırlık verileceğini belirtti.

Bakan Vahit Kirişçi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tarım sektörüne etkisini ve yeni dönemde uygulanacak politikalara da değindi. Kirişçi, üretim yapılmayan tarım arazisi kalmaması için çalıştıklarını vurguladı.