Çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde çiftçilere kırsal kalkınma destekleri konusunda Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından kapsamlı bilgi verildi. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu toplantıda desteklenecek yatırım konuları detaylı olarak anlatıldı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle, ‘Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi’ hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan ve kalabalık bir davetli grubunun buluştuğu toplantının açılışında konuşan Tarsus İlçe Tarım Müdürü Hayri Erdoğan, bölgenin tarım potansiyeline dikkat çekerek, "Bölgemiz tarımsal açıdan çok zengin. Ürün ve üretim çeşitliliği oldukça fazla. Tabii önemli olan üretmekten ziyade katma değerli, daha değerli ürünler haline dönüştürebilmek. Bunun için tarıma dayalı ekonomik yatırımları ve bu kapsamda destekleme programlarını önemsiyoruz. Önemli destekler var" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları Ali İhsan Akdağ, Örsan Koçak, Fatih Yürük ve Esat Çevik tarafından çiftçilere yönelik kırsal kalkınma desteklemeleri ile ilgili kapsamlı sunum yapıldı. Sunumda desteklenecek yatırım konuları; ekonomik yatırımlar (tarımsal ürünlerim işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması; yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı; proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar; hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları) ve kırsal ekonomik alt yapı yatırımları (kırsal turizm; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri;el sanatları ve katma değerli ürünler; bilişim sistemi ve eğitimi) olarak iki başlık altında toplandı. Üst limitine göre yüzde 50 oranında hibe desteği sunulacak proje için yatırımcılar 30 Eylül 2019 tarihine kadar ’tarimorman.gov.tr’ adresinden başvuru yapabilecek.