THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Çiçekler ne anlama geliyor?

Çiçeklerin dilini sizler için araştırdık...

07 Eylül 2018 Cuma 19:54
Çiçekler ne anlama geliyor?

AÇELYA: Nefse hakimiyet. /"Herşey bitti!"

ADAÇAYI: Eşler arasıında "Biz iyi bir aileyiz" mesajıdır.

AKASYA (Pembe veya Kırmızı): Güzellik, incelik; "Seni beğeniyorum"...

AKASYA (Beyaz): Dostluk; "Bizimki temiz bir sevgi..."

ANANAS: "Sen kusursuz birisin!"

ARDIÇ: "Seni koruyacağım!"

AYÇİÇEĞİ: “Kölen olayım!”

BİBERİYE: Anma, hatırlama...

ÇAN ÇİÇEĞİ: “Sadakatle bağlıyım!”

ÇİNGÜLÜ: “Zarif ve çok güzelsin!"

ÇUHA ÇİÇEĞİ: “Çok güzelsin.”

DEFNE: Terfi eden kişileri tebrik; “şan, ün, görkem” anlamı taşır.

EĞRELTİ OTU: Samimiyet.

ERİK: “Sözüme daima sadık kalacağım.”

FESLEĞEN: İyi dilekte bulunmak..

FINDIK: “Barışmak istiyorum!”

FULYA: “N’olur, geri dön!”

GARDENYA: “Beni unutma...”

GELİN EL ÇİÇEĞİ: “Mutlu olabiliriz.”

GÜL: Sevgiyi ifade eder.

GÜL (Pembe): “Arkadaşımsın.”

GÜL (Kırmızı): “Seni seviyorum..”

GÜL (Kırmızı ve Beyaz): Sevda

GÜL GONCASI (Kırmızı): Gençlik ve güzellik...

HANIMELİ: “Sana olan bağlılığım sonsuza kadar sürecek.”

HERCAİ MENEKŞE: “Beynimi işgal ediyorsun; ama ben bu durumdan şikayetçi değilim...”

IHLAMUR: Evli çiftler için “Seni seviyorum” anlamı taşır.

KAMELYA: “Kusursuz bir eşsin!”

KARANFİL: Kişinin kendine olan öz saygısını ve güzelliği ifade eder.

KARAÇALI: “Dostluğumuz uzun ömürlü olsun!”

KARANFİL (Koyu Kırmızı): “Kalbimi kırdın!”

KARANFİL (Pembe): “Seni unutmayacağım...”

KARANFİL (Kırçıllı): “Üzgünüm, ama bitmek zorunda...”

KARANFİL (Sarı): “Beni hayal kırıklığına uğrattın!”

KREZENTEM (Beyaz): “Bana gerçeği söyle!”

LALE: Aşkı ifade eder.

LALE (Kırmızı): “Aşkımı itiraf etmek istiyorum!”

LALE (Alacalı):”Gözlerin çok güzel.”

LALE (Sarı): Umutsuz aşkı ifade eder.

LEYLAK (Mor): “Sana ilk görüşte aşık oldum!”

LEYLAK (Beyaz): “Hoş ve namuslu birisin.”

MENEKŞE: Alçakgönüllülüğü ifade eder.

MENEKŞE (Mavi): Sadakat

MENEKŞE (Mor): “Düşüncelerimi zaptettin!”

MELEKOTU: “İlham kaynağımsın.”

MERSİN AĞACI: “Çok mutluyum, çünkü seni seviyorum!”

MİMOZA: “Fazla alıngansın!”

NANE: “Sana karşı içimde sıcak hisler besliyorum.”

NERGİS: “Saygılarımla...”

ORKİDE: “Sevdiğim, sen çok güzelsin, sen çok özelsin!”

ÖKSEKOTU: “Sorunların üstesinden geleceğim.”

PAPATYA: Temiz bir kalbin simgesi.

PAPATYA (Bahçe): “Fikirlerini paylaşıyorum.”

PETUNYA: “Umudunu yitirme!”

PORTAKAL: “Ben de seni seviyorum.”

REZENE: Övgüye değer.

SARDUNYA: “İçin rahat olsun, her zaman yanındayım!”

YASEMİN: “Güzel ve çekicisin.”

YENİBAHAR: “Acını paylaşıyorum.”

ZAMBAK (Sarı): Neşe ve nezaket

ZEYTİN: “Haydi barışalım!”

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 19:54
  1. çiçekler ne anlama geliyor
  2. çiçeklerin dili

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Rusya ve Esed'e sert eleştiri! Sonuçları tarif edilemez şekilde ödenecek
    1. ABD'den Rusya ve Esed'e sert eleştiri!..
    2. Esad Coşan Hoca yıllar önce..
    3. Havasız evler kanser yapıyor
    4. BM'den dünyayı korkutan açıklama:..
    5. Çiçekler ne anlama geliyor?
    6. Rafadan yumurta tüketmeyin
    7. Et diye soya eti yediriyorlar!
    8. Parisli kadın zeytinyağlı sabuna hayran
    9. Ali Erbaş: Çocuklarımıza sevgiyi,..
    10. Begonvil nasıl yetiştirilir?
    11. PKK'ya darbe üstüne darbe! Listeden..
    12. Murat Kurum: Fuel oil kaynaklı deniz..
    13. PKK'nın alçak planı ortaya çıktı!
    14. Küçükçekmece nöbetçi eczane
    15. Borsa günü yükselişle kapattı
    16. Reflü hastasıysanız...
    17. Nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa
    18. İstanbul merkezli organize suç örgütü..
    19. Nöbetçi eczane Kadıköy
    20. Binali Yıldırım: Siyaset tek ses..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20