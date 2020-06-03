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Aktüel

Çiçekdağı ilçesinde mesire alanı yenileniyor

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde çamlık mesire alanında yenileme çalışmaları başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:25:37 -
Çiçekdağı ilçesinde mesire alanı yenileniyor

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde çamlık mesire alanında yenileme çalışmaları başlatıldı.


Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, mesire alanında çalışmaların hızlı bir şekilde başladığını ve 2 ay gibi bir sürede "Çamlık Park ve Restaurant" projesinin tamamlanacağını belirtti.


Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu yaptığı açıklamada; "Çamlık alanını yenilemeye başladık. 2 ay sürede tamamlayacağımız; kır lokantamız, seyir tepemiz, yöresel ürünler satış mağazamız, çocuk oyun alanlarımız, tertemiz WC’leri, kamelya ve barbükeler, spor alanları ve geniş otoparkları ile yeni yüzümüzle halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.


Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hasan Hakanoğlu, ilçenin en önemli alanına yapılacak proje ile bölge halkının ve ilçeye dışarıdan gelenlerin hoşnut olacağı yatırımların planlandığını belirterek, ilçenin en önemli doğal manzaralı alanı için görsel güzellikte oluşturacaklarını söyledi.

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