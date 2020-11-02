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Aktüel Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Aktüel

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:26:15 -
Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Sarıçam ormanları ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ve şu sıralar sonbaharın tüm güzelliklerini sunan Sarıkamış'ta, sabah erken saatlerde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kardan dolayı ilçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi beyaza büründü.

Yurdun önemli kış turizm merkezlerinden olan, uzun ve güvenli pistlerinin yanı sıra konaklama imkanları ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan kayak merkezindeki kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Cıbıltepe'de erken yağan kar, kış öncesi yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan turizmcileri de sevindirdi.

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