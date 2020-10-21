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Ekonomi ÇİB Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Dünya Çelik Birliği İcra Komitesi'ne seçildi
Ekonomi

ÇİB Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Dünya Çelik Birliği İcra Komitesi'ne seçildi

Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeber: - "Çelik sektörünün küresel ölçekteki en büyük çatı sivil toplum kuruluşunda Türk Çelik üreticisinin haklarını daha etkin bir şekilde savunacağımdan ötürü mutluyum"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:54:30 -
ÇİB Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Dünya Çelik Birliği İcra Komitesi'ne seçildi

İSTANBUL (AA) - Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeber, Dünya Çelik Birliği İcra Komitesi üyesi oldu.

ÇİB'den yapılan açıklamaya göre, 197 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk Çelik sektörü, dünya pazarlarında bundan böyle bir Türk tarafından temsil edilecek.

Dünya Çelik Birliği İcra Komitesi üyeliğine seçilen Dalbeler, bu gelişmeyle Avrupa çelik pazarını temsil eden iki koltuktan birine seçilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Dalbeler, yeni görevinin sektör ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Dünya Çelik Birliği İcra Komitesi üyeliği görevi aynı zamanda Avrupa’yı temsil eden iki koltuktan biri anlamına geliyor. Çelik İhracatçıları Birliği olarak dünya pazarlarında yıllarca hem ticari hem de hukuki anlamda mücadeleler verdik.

1997'den bu yana Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olmasına rağmen son dönemde ABD, AB ve bazı ülkelerin korumacı politikaları ve haksız uygulamaları nedeniyle devam eden dava süreçlerimiz var. Çelik sektörünün küresel ölçekteki en büyük çatı STK'sında Türk Çelik üreticisinin haklarını daha etkin bir şekilde savunacağımdan ötürü mutluyum."

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