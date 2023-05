CIA'nın foyası ortaya çıktı: Turuncu devrimin beş yöntemi

CIA'nın başta Ukrayna ve Arap Baharı olmak üzere dünya çapında turuncu devrimleri organize etmesi sıkça gündeme geldi.

Yeni gelen yönetimlerin ABD ile anlaşması, eski diplomatik ilişkilerini askıya alması veya Amerikan petrol ve silah şirketlerinin kriz çıkan bölgelerde kâr etmesi tüm dünyada konuşuldu.

Çin gazetesi Global Times, CIA'nın algı oyunları ve interneti kullanarak renkli devrimleri nasıl organize ettiğine ilişkin bir rapor yayınladı.

Çin Ulusal Bilgisayar Virüsleri Acil Müdahale Merkezi ve Çin siber güvenlik firması 360'ın yayınladığı teknik detaylar, CIA'nın karanlık tezgahlarına ışık tuttu.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

EN AZ 50 HÜKÜMET DEVİRDİLER

CIA operasyonları, geçen yüzyıl boyunca en az 50 hükümeti devirdi. Ukrayna'da 2014'te turuncu devrim, Tayvan'da "ayçiçeği devrimi", Myanmar'da "safran devrimi" veya Gürcistan ve Romanya gibi ülkelerde Soğuk Savaş'ın ardından "renkli devrim" olarak da bilinen turuncu devrimler gerçekleşti.

ABD'nin bilişim ve iletişim teknolojilerindeki üstünlüğü, CIA'nın operasyonlarında en önemli araç old.

BEŞ FARKLI YÖNTEMLERİ VAR

CIA'nın teknolojiye, internete ve iletişime dayalı beş farklı algı operasyonu ve renkli devrim organize etme yöntemi var:

1- Birinci yöntem, kriptolu ve güvenli, yani şifrelenmiş iletişim hizmeti sağlama. Özellikle orta Doğu'da sıkça kullanılan bu yöntem ile CIA, organize ettiği eylemcilerin, devletlerinden gizli iletişim kurmasını sağlıyor. Bütün iletişim ağı ABD üzerinden olduğu için devletler, yazışmaları ve dijital izleri takip ederek eylemcilerin izini süremiyor. Örneğin eski ABD Deniz Kuvvetleri istihbaratçıları tarafından geliştirilen TOR tarayıcısı bu konuda başı çekiyor.

TOR sunucuları her türlü bilgiyi şifreliyor ve bu sayede kullanıcılar, internette tamamen anonim bir şekilde geziyor. TOR hizmete girer girmez CIA tarafından Mısır, Tunus ve İran'da popüler hale getirildi. "Gençler TOR kullanarak baskıcı hükümete direnebilir" propagandası yapan CIA, bu sayede muhaliflerin tüm iletişimini kontrol altına aldı.

2- İkinci metod, internet gerektirmeyen iletişim yöntemleri sağlama. Örneğin Mısır ve Tunus'ta kullanılan "Speak2Tweet" yani "konuşarak Tweetle" yöntemi mevcut. Google ve Twitter tarafından geliştirilen bu yöntem, internet kesilse bile dış dünya ile iletişim kurulmasını sağlıyordu. Telefon araması olmadığı için dinlenemeyen ve tapelenemeyen bu yöntem şöyle çalışıyor: Kullanıcı, Google'ın ve Twitter'ın sağladığı özel hizmet üzerinden konuşuyor, yapay zeka kelimeleri seçiyor ve Tweet atıyor.

Bu sayede özellikle CIA iltisaklı "gazeteciler", internet olmadığı durumlarda da algı operasyonlarına devam edebiliyor.

3- Üçüncü yöntem ise olay yerinde komuta sağlayan araçlar ve iletişim gereçleri. Kablosuz internet kullanan bu yöntem, gölge CIA olarak bilinen Rand Corporation tarafından geliştirildi. "Hükümet devirme teknolojisi" olarak bilinen bu yönteme "swarming" yani "sürü halinde yüklenmek" deniliyor. Bu yöntem, özellikle gençleri bir araya getirerek, her an her yerde sürü halinde eylem yapılmasını sağlıyor.

Farklı görüşlerdeki, fikirlerdeki veya ideolojilerdeki gençler, bu teknolojinin yardımıyla birleştiriliyor. Farklı sosyal medyalar, farklı haber siteleri okurları ve farklı görüşten kişiler, "sürü" teknolojisi aracılığı ile farklı platformlarda organize ediliyor ve bu organizasyon tek merkezden yapılıyor. "Gezgin eylemci" denilen bu yöntem ile organize edilen gençler, her gün şehrin başka yerinde protesto ve gösteri düzenleyebilir hale getiriliyor.

4-Dördüncü yöntem bizzat Amerikan istihbaratçıları tarafından geliştirilen bir yazılım olan "Riot" yani Türkçesiyle "Başkaldırı". Başkaldırı oldukça özel bir yazılım. Herhangi bir telefona veya alışıldık internet yayma teknolojisi olan modemlere ihtiyaç duymuyor. Başkaldırı teknolojisi, her yere internet verebiliyor. Adeta seyyar kablosuz internet hizmeti sağlayan bir kara kutu gibi. Kırgızistan'da 2005'te CIA desteği ile gerçekleştirilen Lale Devrimi sırasında ABD Büyükelçiliği, CIA'nın bu teknolojisi ile eylemcilere internet desteği vermişti. Bilgisayar ile tanışan genç Kırgız nesilleri, CIA'nın algı operasyonu ile manipüle edildi. Hükümet interneti kesse de ABD Büyükelçiliği'nin kullandığı Başkaldırı teknolojisi ile internet kesintisiz devam etti.

5-Son yöntem ise ABD'nin "sansür karşıtı" veri akış sistemi. Bizzat ABD devleti tarafından 30 milyon dolarlık AR-GE çalışması sonucunda geliştirilen bu projenin detayları bilinmiyor. Kullanılan teknoloji, her türlü sansüre ve engellemeye karşın bilgi akışının ve yazışmaların devam etmesini sağlıyor. Bu yüzden bir "sansür delici" teknoloji olarak tanımlanıyor.

NASIL ORTAYA ÇIKTI

Çin güvenlik şirketi 360 ve Ulusal Bilgisayar Virüsleri Acil Müdahale Merkezi, CIA'nın Çin'e yönelik siber saldırılarının izini sürdü. CIA'nın geliştirdiği bilgisayar virüsleri üzerinden başlatılan soruşturma neticesinde Çinli hackerlar, CIA'nın bilgi çalma yazılımını keşfetti.

Yazılımı tersine kullanan hackerlar, CIA ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı gizli belgelerine ulaştı. Ele geçirilen belgelerde 48 gelişmiş siber silahın detayları da yer aldı.

CIA'nın bilgi çalma ve istihbarat yazılımının deşifre edilmesi, ABD'nin planını suya düşürdü.