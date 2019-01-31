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Christian Luyindama kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bir isim daha gündeme geldi; Christian Luyindama. Defans bölgesinde görev alan 1.91 boyundaki oyuncu kariyerini Standard Liege'de sürdürüyor. Peki, Christian Luyindama kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

31 Ocak 2019 Perşembe 19:38
Christian Luyindama kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bir isim daha gündeme geldi; Christian Luyindama. Defans bölgesinde görev alan 1.91 boyundaki oyuncu kariyerini Standard Liege'de sürdürüyor. Peki, Christian Luyindama kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Christian Luyindama kimdir?

Belçika'nın önemli takımlarından Standard Liege'in 25 yaşındaki stoperi Christian Luyindama'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönünde basında yer alan haberlerin ardından, Christian Luyindama'nın kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. İşte, adı Galatasaray'la anılan Christian Luyindama'nın biyografisi...

8 Ocak 1994 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da dünyaya geldi. Futbola ilk olarak DC Motema Pembe kulübünde adım attı. Daha sonra Sanga Balende ve TP Mazembe formaları giydi. Son takımındaki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

2016-2017 sezonunda Belçika ekibi Standard Liege'e transfer oldu. Takıma katıldığı ilk sezonunda 6 maçta forma giyip 1 kez de fileleri havalandırdı.

Ülkesi adına milli formayı da giyen Christian Luyindama'nın adı şu sıralar Galatasaray'la anılıyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 19:38
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