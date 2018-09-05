0553 313 94 23

CHP'yi yönetemeyen Kılıçdaroğlu'ndan 13 maddelik reçete

24 Haziran seçimleri sonrası koltuğu iyiden iyiye sallanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomisi için 13 maddelik reçete açıkladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 21:45
CHP'yi yönetemeyen Kılıçdaroğlu'ndan 13 maddelik reçete

YENİAKİT.COM.TR-  Muharrem İnce'ye koltuğu bırakmamak adına bin dereden su getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan Türkiye ekonomisi için 13 maddelik bir reçete paylaştı.

SÖZDE REÇETE

CHP liderinin "Türkiye bugün içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulur, nelerin yapılması gerekir? Çözümü için hayata geçirilmesi gereken 13 maddeyi tekrar hatırlatıyorum!" notuyla paylaştığı 13 madde şu şekilde:

CHP SEÇMENİ PARTİ İÇİN REÇETE İSTİYOR

Girdiği tüm seçimlerden yenilgi ile ayrılan Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı kendi seçmeninden bile tepki gördü.

"Önce kurultay" yorumları yapan CHP'li seçmenler, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce partinin içinde bulundugu çıkmazdan nasıl çıkacağının reçetesini bekliyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 21:45
  1. Muharrem İnce
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Facebook ve Twitter'a kötü haber!
    1. Facebook ve Twitter'a kötü haber!
    2. Bakan Turhan: Ekonomik darbe..
    3. Balıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı..
    4. Koç vatandaşın cebindeki paraya göz..
    5. Antalya'da cami tuvaletinde ölü bulundu!
    6. CHP'yi yönetemeyen Kılıçdaroğlu'ndan..
    7. Hatay'da orman yangını çıktı!
    8. Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
    9. Amerika JFK Havalimanı’nda hastalık..
    10. Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin..
    11. Libya Mitiga Havalimanı’ndan uçuşlar..
    12. Trump'tan İdlib tehdidi: ABD çok kızacak
    13. Cenevre'deki Yemen görüşmeleri ileri..
    14. Kastamonu'daki FETÖ davasında karar..
    15. Zabıtanın karikatürünü çizdiler
    16. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali..
    18. Katil İsrail’den Doğu Kudüs’e..
    19. Şanlıurfa’da silahla havaya ateş açan..
    20. Kırmızı Bülten'le aranan terörist..
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!