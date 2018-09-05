CHP'yi yönetemeyen Kılıçdaroğlu'ndan 13 maddelik reçete

YENİAKİT.COM.TR- Muharrem İnce'ye koltuğu bırakmamak adına bin dereden su getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan Türkiye ekonomisi için 13 maddelik bir reçete paylaştı.

SÖZDE REÇETE

CHP liderinin "Türkiye bugün içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulur, nelerin yapılması gerekir? Çözümü için hayata geçirilmesi gereken 13 maddeyi tekrar hatırlatıyorum!" notuyla paylaştığı 13 madde şu şekilde:

CHP SEÇMENİ PARTİ İÇİN REÇETE İSTİYOR

Girdiği tüm seçimlerden yenilgi ile ayrılan Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı kendi seçmeninden bile tepki gördü.

"Önce kurultay" yorumları yapan CHP'li seçmenler, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce partinin içinde bulundugu çıkmazdan nasıl çıkacağının reçetesini bekliyor.