CHP'yi sarsan yeni parti anketi!

ADAMOR Araştırma Şirketi'nin 'Türkiye'de yeni bir partiye ihtiyaç var mı?' başlıklı anketinden dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

Anadolu'da yapılan araştırmada, vatandaşa 'Türkiye'de yeni bir siyasi oluşumuna ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?' diye soruldu. Soruya 30,6'lık bir kesim ihtiyaç olduğu yönünde görüş bildirdi.

CHP'liler yeni parti istiyor

Araştırmaya katılan CHP'lilerin yüzde 38,1'i 'Yeni partiye ihtiyaç var' cevabını verdi. Yapılan araştırmada CHP seçmeninin yeni partiye daha çok ihtiyaç duyduğu öğrenildi.