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CHP'yi sarsan yeni parti anketi!

ADAMOR Araştırma Şirketi tarafından yapılan yeni parti anketinde CHP'yi sarsan sonuçlar geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:50
CHP'yi sarsan yeni parti anketi!

ADAMOR Araştırma Şirketi'nin 'Türkiye'de yeni bir partiye ihtiyaç var mı?' başlıklı anketinden dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

Anadolu'da yapılan araştırmada, vatandaşa 'Türkiye'de yeni bir siyasi oluşumuna ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?' diye soruldu. Soruya 30,6'lık bir kesim ihtiyaç olduğu yönünde görüş bildirdi.

CHP'liler yeni parti istiyor

Araştırmaya katılan CHP'lilerin yüzde 38,1'i 'Yeni partiye ihtiyaç var' cevabını verdi. Yapılan araştırmada CHP seçmeninin yeni partiye daha çok ihtiyaç duyduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:50
  1. CHP
  2. yeni parti

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı32 dk önce
    AKP nin bölünmesi için yeni partiye ihtiyaç var. Cumhur ittifakından memnun olmayan AKP lileri çekmek için yeni partiye ihtiyaç var. Sizin anladığınız gibi değil mesele.
  • AgaAga33 dk önce
    Babacan türk siyasetine renk katacak
  • Kadir Kadir 41 dk önce
    Yeni parti kurulsa Akp yok olur ne anlatıyorsunuz :)
  • MesutMesut1 sa önce
    Onlar ak Parti'nin bölünmesi için istemiştir.
  • Yeni Yeni 1 sa önce
    Ali babacan ve ahmet davutoğlu yeni parti kuracak solda yeni partiye ihtiyaç yok kılıçdaroğlu gitse yeter yeni sol lider imamoğlu
  • Şeymanur Şeymanur 1 sa önce
    Neyin alt yapısını yapıyorsunuzyeni akit babacanınmı
  • slymn ergvncslymn ergvnc1 sa önce
    Koyma arkadaş böyle haber..Boş bırakmayacaksan al bir ayet-i Kerime koy fıkıh koy sayfaya.Koy bunları,okuyana bunlardan daha güzel bir yanıt olur mu?evrensel bir mana,her çağın ilacı..Koy münafıklık alametlerini..Koy peygamberimizin (SAV) hayatından kesitleri.Napmış yüce peygamber şimdiki gibi kaypaklık,yalan,dolan,iftira olduğu zamanlarda..?Yapmanız gereken onlar..
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut1 sa önce
    CHP'li mi oldunuz. Bırakın CHP'yi de AKP'yi konuşun. Manşetlerinizde MELİH GÖKÇEK...Millete yeter artık detirttiniz. CHP'ye muhalefet etmek yerine iktidarın yanlışlarını manşet yapın.Ülke ve millet için bu daha hayırlısı...

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