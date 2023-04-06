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Siyaset CHP’yi destekleyene çıt yok! Müjdat Gezen bile imam hatip savunucusu oldu
Siyaset

CHP’yi destekleyene çıt yok! Müjdat Gezen bile imam hatip savunucusu oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-06 16:07:00 -
CHP’yi destekleyene çıt yok! Müjdat Gezen bile imam hatip savunucusu oldu

Kartal İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan birkaç kişi, altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklamıştı. Mütedeyyin kesime olan karşıtlığıyla tanınan laikçi Müjdat Gezen, söz konusu imam hatiplileri övdü.

 yeniakit.com.tr 

14 Mayıs seçimleri şimdiden Türk tarihinin en ilginç seçimlerinden biri olmaya aday... Cumhur İttifakı adı altında tüm milli ve manevi değerleri savunan partiler toplanırken, millet ittifakı ve altılı koalisyon cephesinde sadece Recep Tayyip Erdoğan karşıtları bir araya geldi; bundan başka hiçbir ortak noktaları yok.

Öyle ki, mütedeyyin kesimle laikçiler bile kucak kucağa oturmaya başladı; bu ilginç görüntü her iki tabanda da rahatsızlığa neden olurken, ünlü laikçiler devreye girerek mütedeyyinlere oynamaya başladı.

Mütedeyyin kesime ettiği hakaretlerle ve İslami değerlere olan karşıtlığıyla tanınan Müjdat Gezen isimli hadsiz, hazımsız tiyatrocu, bu kez imam hatiplileri savundu. Ancak savunduğu imam hatipliler, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan bir avuç mezun.

Kartal İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan birkaç kişi hakkında değerlendirme yapan Gezen, "Kartal İmam Hatip Mezunları, Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini bildirdiler. Güzel bir toplumuz. Öylesi de var böylesi de..." ifadesini kullandı.
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Cumhuriyet'te yazan Gezen, tüm Kartal İmam Hatipliler Kılıçdaroğlu'nu destekliyor algısı oluşturmaya kalksa da, kamuoyu destek veren kişilerin bir avuç Saadet Partisi yanlısı olduğunu biliyor.

Öte yandan Gezen'in ifadeleri, "Samimi dindarsa saldır, CHP'yi destekliyorsa çıt çıkarma!.." yorumlarına neden oldu.

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Yorumlar

Doğruya Doğru

Kadın rolleri de buna yakışıyor.

resat

nuh as ile alay ettiler , yaptıgı gemiye çıkıp ,, ,çtılar, pislettiler, sonra ne oldu ,yaladılar temizlediler,daha bu imamhatip düşmanları işin başındalar, yüce ALLAH herşeye kadirdir,,biz bekliyoruz ,kısmetse filmin devamına dünya gözüylede görürüz,inşaallah,,
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