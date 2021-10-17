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Gündem CHP'nin yeni provokasyonu! Nefret söylemini sürdüren Feyza Altun neyi amaçlıyor?
Gündem

CHP'nin yeni provokasyonu! Nefret söylemini sürdüren Feyza Altun neyi amaçlıyor?

Sosyal medya hesabından "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" şeklinde paylaşımına tepkilerin yağmasının ardından mesajını silmek zorunda kalan Altun, nefret söylemini gerekçe göstererek devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:53:00 -
CHP'nin yeni provokasyonu! Nefret söylemini sürdüren Feyza Altun neyi amaçlıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'liler son günlerde iktidar karşıtı nefret söylemine sarıldı. Son olarak CHP'ye olan yakınlığı ile bilinen avukat ve sosyal medya fenomeni Feyza Altun'un AK Partililerle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti.

Feyza Altun'dan skandal paylaşım

Geçmişte CHP Kadın Kolları Başkanlığına da aday olan Feyza Altun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda, "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" ifadelerini kullandı. 

İslam karşıtlığıyla da bilinen avukat Altun, kendisine gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımını sildi.

Nefret söylemine gerekçe gösterdi

Altun daha sonra yaptığı paylaşımlarda ise nefret söylemini farklı yöntemlerle sürdürdü.

Kendisine Instagram üzerinden "özel mesaj" olarak gönderilen bir hakaret metnini "AK Parti'liler" göndermiş gibi sunan Altun, sildiği paylaşımdaki nefret söylemine bu şekilde gerekçe oluşturmaya çalıştı.

AK Partilileri tekrar hedef aldı

Anonim bir hesaptan kendisine iletilen provokatif metni ve içerdiği çirkin ifadeleri okurları ile paylaşan Altun, bir kez daha AK Parti ve AK Parti'lileri hedef aldı.

Paylaşımına, "Nefret ettiğim tam olarak buydu AKP'liler yine hiç yanıltmadı. Siz çok kötüsünüz." notu düşen Altun'un bu paylaşımlarla neyi hedeflediği ise merak konusu oldu.

 

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da son günlerde bir takım çevreleri hedef alarak tehditlerde bulunuyor. 'Siyasi suikast' söylemi ile oy avcılığı yapan ve savcılığın ifadeye çağırmasıyla kıvıran Kılıçdaroğlu son olarak bürokratları tehdit etmişti.

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Yorumlar

Isparta 32 32

Chpkk lıların akıl seviyeleri yerlerde geziyor insanlıklarını kaybetmişler zaten hiç yoktu ki, bu ülke bizim terkedin burayı 
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Mehmetçik

Sen kötü bir kadınsın............
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