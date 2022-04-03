CHP'nin yayın organı Halk TV'de Yılmaz Güney'in eşinden skandal sözler! "Kürt halkının kurtuluşu için..."

Türkiye'de bazı kesimler tarafından oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar olarak pazarlanan Yılmaz Güney, doğum günü nedeniyle Halk TV'de de anıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar" programında Yılmaz Güney için "Kürt halkının kurtuluşu için sürgüne gitti" denildi.

Güney'in eşi Fatoş Güney, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey düşünmeden kendisini ateşe attı. Kürt halkının varlığını bulması için. 100 sene cezaya çarptırılmıştı Yılmaz, o yüzden Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Yumurtalık Davası'ndan ötürü zaten 7 yıl yatmıştı ve birkaç senesi kalmıştı tahliyesine. Esas olarak Kürtlerin varlığını ifade ettiği ve onların kurtuluşu hakkında yazdığı için 100 yıl ceza aldı."

Programın tanıtımında Yılmaz Güney'den "Yiğit devrimci" olarak bahsedildi. Halk TV, Sosyal medyadan gelen tepkilerle birlikte Twitter'da gündem oldu.