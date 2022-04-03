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Medya CHP'nin yayın organı Halk TV'de Yılmaz Güney'in eşinden skandal sözler! "Kürt halkının kurtuluşu için..."
Medya

CHP'nin yayın organı Halk TV'de Yılmaz Güney'in eşinden skandal sözler! "Kürt halkının kurtuluşu için..."

Halk TV'de "Yiğit devrimci" denilerek PKK sevici Yılmaz Güney anıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen programda eşi Fatoş Güney, Yılmaz Güney için "Kürt halkının kurtuluşu için sürgüne gitti" itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 18:06:00 -

Türkiye'de bazı kesimler tarafından oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar olarak pazarlanan Yılmaz Güney, doğum günü nedeniyle Halk TV'de de anıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar" programında Yılmaz Güney için "Kürt halkının kurtuluşu için sürgüne gitti" denildi.

Güney'in eşi Fatoş Güney, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey düşünmeden kendisini ateşe attı. Kürt halkının varlığını bulması için. 100 sene cezaya çarptırılmıştı Yılmaz, o yüzden Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Yumurtalık Davası'ndan ötürü zaten 7 yıl yatmıştı ve birkaç senesi kalmıştı tahliyesine. Esas olarak Kürtlerin varlığını ifade ettiği ve onların kurtuluşu hakkında yazdığı için 100 yıl ceza aldı."

Programın tanıtımında Yılmaz Güney'den "Yiğit devrimci" olarak bahsedildi. Halk TV, Sosyal medyadan gelen tepkilerle birlikte Twitter'da gündem oldu.

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Yorumlar

adi katili siyasi kahraman yapmak isteyen yalancı istismarcı bunlar.. AHMET KAYA VE GÜLTEN KAYA GİBİ ONURLU DEĞİLSİN

.....

Yaşamak güzel

 Ş…siz vatan haini seni ya
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )

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