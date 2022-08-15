CHP'nin Türkiye'ye yaşattığı krizlerin kronolojisi! Cumhuriyet döneminin en büyük felaketine dikkat..

"Cumhuriyetle beraber yeniden varoluş mücadelesine başladığımız bu topraklardaki ekonomik hayatımızın en önemli konusu döviz meselesidir. Özellikle çok partili hayata geçtiğimiz 1950'den sonra yaşadığımız üç büyük kriz döviz kaynaklı olup büyük yıkımlar meydana getirmiştir." diyen Aydın, şu hatırlatmada bulundu: Bu üç büyük ekonomik felaketin üçü de CHP iktidarları zamanında olmuştur.

Necmettin Aydın, "Bu krizlerde ülke dış ödeme krizi yaşamış, kısa süre içinde döviz fiyatı 20 kata kadar artmış, çok ciddi siyasal ve sosyal kaoslar yaşanmıştır." dedi ve CHP zulmünün kronolojisini şöyle aktardı:

Bunlardan birincisi 1978 -79 Ecevit dönemidir. Yokluklar-kuyruklar dönemi olarak da bilinen bu dönemde büyük sosyo-ekonomik olaylar yaşanmıştır. Türkiye’nin belini büken meşhur 24 Ocak kararları ve 12 eylül 1980 darbesi bu dönemin mahsulüdür. 1978'de başlayan bu yıkım süreci 1983 ANAP iktidarı ile yavaşlamıştır.

Bu krizlerin büyüklüğünü anlamak için o yılların döviz kurlarına bakmak yeterlidir. Vahametin büyüklüğü mukayese yapılarak daha iyi anlaşılacağından; 1974 yılında 14 TL olan dolar Kıbrıs Harbi ve başta Amerika ve Batı'nın en vahşi ambargosuna rağmen, 1978'de 18 TL'ye çıkmıştır. Ecevit’in başbakanlığı ile iktidar olan CHP, 18 TL'den aldığı doları 1980'de 80 TL'ye, 1983'de ise 300 TL'ye çıkarmıştır.

Bu CHP'nin tek parti döneminden sonra sebep olduğu birinci büyük felakettir.

İkinci büyük felaket 1991-1996 dönemindedir.1991-95'de SHP'nin iktidar ortağı olduğu dönemde de dolar 4 TL'den 5 senede yine 20 kat artarak 80 TL'ye çıkmış, meşhur 5 Nisan kararları alınmıştır. Millet fakirleşmiş, devlet otoritesi zaafa uğramış; Madımak-Başbağlar faciaları bu dönemde yaşanmış, en büyük faili meçhul dönemi olmuş , devlet karanlık çetelerin kontrolüne girmiştir.

CHP, bu ikinci büyük felaketin asli failidir.

Üçüncü büyük felaket 1997-2002'de ikinci Ecevit dönemidir. Yine bu sürede dolar 135 TL'den bin 700 TL'ye kadar çıkmış, nerede ise 15 kat artmıştır. 2001 krizi büyük bir ekonomik yıkıma neden olmuş, halk fakirleşmiş, üretim nerede ise durmuştur. Başbakan Ecevit’in deyimiyle devlet krizi çıkmış, tarihin en büyük bankacılık soygunu yaşanmıştır.

Hülasa 70 yıllık çok partili dönemde, üç büyük ekonomik-sosyal- siyasal yıkım CHP iktidarları döneminde olmuştur.

2023'te Cumhuriyet'in yüzüncü yılında seçimler yapılacaktır. Şahsen kesinlikle ihtimal vermemekle beraber, HDP destekli 6'lı masa adayı Kılıçdaroğlu'nun seçilme ihtimalinden bahsedilmektedir. Milletin basireti tutulur da böyle bir sonuç çıkarsa, bu 4. büyük ve Cumhuriyet döneminin en büyük felaketidir.

Bu durumda ilk üç büyük felaketten uyarlama yaparsak, beş sene içinde döviz fiyatları on kat artacak demektir. Yani, en az , önümüzdeki haziranda 25 TL olması muhtemel dolar ilk yıl 50, ikinci yıl yüz, beşinci yıl 250 TL'yi görecektir. Kimse sakın olmaz demesin. Üç defa yapan yine yapar.

4. büyük felaket döneminde yaşayacağımız sosyal ve siyasal krizlerin neler olabileceği konusunda iç savaştan-işgale kadar önerme yapmak ve gerçekleşmesi mümkün, sebep olacağı yıkımın çok büyük olacağı aşikardır. Ben herkese 5 yıl sonra dolar en az 250 TL olmuş gibi değerlendirme yaparak siyasi tercihlerini yapmasını tavsiye ediyorum.