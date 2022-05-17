CHP'nin “Satılmış” vekili Ali Mahir Başarır'dan yeni alçaklık

Türk ordusuna “satılık” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, halkın iradesiyle girdiği tüm seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı sürdürüyor.

Daha önce Erdoğan için alçakca “Bir çete varsa bir de reisi oluyor” şeklinde ifadeler kullanan "Satılmış" vekil, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin 2. etap inşaat ihalesinin sipariş usulü ile yapıldığı yalanını ortaya attı.

2019 yılında bir şehit cenazesinde "pişmiş kelle gibi sırıtan" Ali Mahir Başarır, haddini ve boyunu aşarak "Bu beyefendinin Marmara Üniversitesi diplomasında adını göremedik ama külliyede görüyoruz. Diploma şaibeli ama külliyenin ihalesi de şaibeli” dedi.