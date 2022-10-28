CHP'nin "satılmış" milletvekili işte şimdi hapı yuttu
Şanlı Türk ordusuna “satılık” diyecek kadar alçalan CHP'nin satılmış vekili Ali Mahir Başarır hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu "tehdit" suçundan fezleke düzenlendi.
Şanlı Türk ordusuna “satılık” diyecek kadar alçalan CHP vekili Ali Mahir Başarır hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu "tehdit" suçundan fezleke düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Edremit Belediyesince düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik beyanlarından dolayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.
Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Başarır'ın, Edremit Belediyesince 20 Ağustos 2022'de düzenlenen 5. Edremit Kitap ve Kültür Sanat Fuar programındaki konuşmasına yer verildi.
Şikayete konu beyanların bazı basın-yayın organları ve internet haber sitelerinde de yer bulduğu kaydedilen fezlekede, Soylu'ya yönelik söylemlerle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.
Fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği." değerlendirmesinde bulunuldu.
Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.