CHP'nin Kars adayı açıklandı
CHP'nin Kars Belediye Başkan adayı, öğretmen Taner Toraman oldu.16 Ocak 2019 Çarşamba 16:55
CHP'nin Kars Belediye Başkan adayı MYK'dan geçti. CHP'yi Kars'ta Öğretmen Taner Toraman temsil edecek.
CHP MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda CHP'nin Kars adayı da gündeme geldi.
Taner Toraman oldu
Öğretmen Taner Toraman, CHP'nin Kars Belediye Başkan adayı olarak CHP MYK'dan geçti.
CHP'yi Kars'ta Öğretmen Taner Toraman temsil edecek.
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