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Medya CHP'nin kanalı Halk TV'den büyük skandal! Sosyal medyadan tepki yağdı
Medya

CHP'nin kanalı Halk TV'den büyük skandal! Sosyal medyadan tepki yağdı

CHP'nin kanalı Halk TV büyük bir skandala daha imza attı. Halk TV Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın terör örgütü PKK’nın şehit ettiği 13 vatandaşla ilgili açıklamasını, "Başlarından vurulmuşlar: Irak'ta bir mağarada 13 vatandaşın naaşı bulundu" başlığıyla servis etti. Haberinde terör örgütü PKK'dan hiç bahsetmeyen Halk TV'ye vatandaşlardan çok sayıda tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 17:08:00 -
CHP'nin kanalı Halk TV'den büyük skandal! Sosyal medyadan tepki yağdı

Terör örgütü PKK tarafından bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşın başlarından vurularak şehit edildikleri hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasını CHP yandaşı HALK TV terör örgütü PKK'yı başlığında vurgulamadan yayınladı. HALK TV internet sitesinde "Başlarından vurulmuşlar: Irak'ta bir mağarada 13 vatandaşın naaşı bulundu" başlığı yer alırken, Twitter hesabından da aynı başlıkla haberi sundu.

HALK TV'nin haber başlığında kimin vurduğuna dair hiçbir bilginin yer alamamasına ve terör örgütü PKK tabirinin kullanılmamasına Twitter üzerinden eleştiri yağdı.

"Kim vurmuş onu niye söylemiyorsunuz"

HALK TV'nin haberiyle ilgili Twitter hesabının altına yorum yazan sosyal medya kullanıcısı Ayhan Sever, "Edilgen çatılı fiil 'vurulmuşlar' yani fail ortada yok. Kimler yaptı acaba?" diye sordu. Aydın Aksoy ise "Kim vurmuş onu niye söylemiyorsunuz!" dedi.

"Artık bir farkınız yok gibi"

Ertan isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise "Katil PKK'ya adını anmayarak en büyük desteği veriyorsunuz diyeceğim ama galiba artık bir farkınız yok gibi" ifadelerini kullandı.

Ömer Aykut ise "PKK neresinde bu haberin???!!" diye sordu. Yusuf Karadeniz, "PKK tarafından şehit edildi diyemez bunlar bunların ipi kimin elinde millet görsün Kahrolsun PKK" derken, İ Yıldırım, "Kim vurmuş? Katilleri belli değil mi? Kahrolsun PKK ve yandaşları..." dedi.

"Haberin başlığını okusan sanırsın ki akrabaların arazi kavgası"

Dr. Hüseyin, HALK TV'ye "PKK'lı hain ve katil köpekler tarafından infaz edildiler diyemiyorsunuz değil mi? PKK'nın siyasi ayağı ile stratejik ortaklık yapan ağababalarınız mı kızar yoksa ittifakınıza mı halel gelir vatan sizin için ne anlam ifade ediyor bir söyleyin hele..." dedi. Korhan ise HALK TV haberine "Haberin başlığını okusan sanırsın ki 'akrabaların arazi kavgası' Bu Milletin aklıyla alay etmeyi bırakın artık" ifadelerini kullandı.

 

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