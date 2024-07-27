CHP’nin kaleleri birikmiş borçta açık ara önde

Buğra Kardan İstanbul

Yolsuzluk, rüşvet ve torpilin eksik olmadığı CHP’li belediyeleri aklamak için çekilen bir algı operasyonu daha akim kaldı. Özgür Özel’in kurmaylarından Burhanettin Bulut, AK Parti’den alınan Bursa, Balıkesir ve Denizli büyükşehir belediyelerinin SGK’ya olan toplam borcu 789 milyon 835 bin lira olduğunu açıkladı. Bulut, bu açıklamasıyla adı geçen belediyelerin borçlarının uzun yıllar CHP tarafından yönetilen belediyelerin altında olduğunu itiraf etti. Buna karşın CHP’nin kalelerinden Şişli ilçesinin tek başına borcu 1 milyar 800 milyon lirayı buluyor.

Devletin parası çarçur edilmiş

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Mehmet Kırmızı, şunları söyledi: “CHP’nin bir algı oyunu daha çöktü. CHP’nin kalelerinin AK Parti’den alınan belediyelere oranla büyük borçları olduğu anlaşıldı. Karşımızda üç büyükşehirden daha borçlu bir ilçe var. Tuhaf değil mi? Bunun nedenleri belli. Demek ki Şişli’de devletin paraları çarçur edilmiş. Ekrem İmamoğlu, vaktinde İstanbul için ‘Nimet, kendine yeter’ dedi ama ne yaptı? Borçlar aldı. Ve bu borçları ödeyemez duruma geldi. İmamoğlu gibi çok CHP’li belediye başkanı var. Bunların şu anda Cumhurbaşkanı’mızın ‘Borçlar ödensin’ çıkışını mali darbe olarak nitelemeleri anlamsız. Bunlar, ‘İcraatta bulunmadığım gibi borcumu da ödemem’ mantığıyla ilerliyorlar. Çünkü kendi yanlılarını doyurmaları, siyasi kariyerlerine yatırım yapmaları, yakınlarına ve akrabalarına ihale dağıtmaları gerekiyor. CHP’li belediyeler, borçlarını ödemekle yükümlüler. O borcunu ödemesin, bu yükümlülüğünü yerine getirmesin ne olacak devletin hâli? Gelinen aşamada herkes sorumlu olmalı, borcunu ödemeli, devletine ödevini ifa etmeli. Başka çare yok.”

Paralar şaraba, LGBT'ye gidiyor

AK Parti 27’nci Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da şunları dile getirdi: “Şişli’nin hâli harap. Ara arterlerde bakımsız yollar, kötü kokular var. Anlaşılan o ki Ankara’dan Şişli’ye yollanan paralar, başka yerlere gidiyor. Demek ki paralar, şaraba şampanyaya gidiyor. Demek ki paralar, abuk sabuk sanatçılara ya da CHP’ye yakın reklamcılara ve tanıtımcılara yönlendiriliyor. Resmi olarak paraların nerelere gittiğini ifade ediyorlar ama gayri resmi olarak nerelere iletildiği belirsiz. Tahminimce paralar, gayri resmi olarak LGBT eylemlerine veriliyor. DHKP-C, PKK gibi kan emici örgütlere tevdi ediliyor. Dağa adam devşiren yapılara takdim ediliyor. CHP’li belediyelerin o paralarla Çanakkale’de savaşan dedelerimizin ve ninelerimizin hikâyelerini çocuklarımıza anlatacak hâlleri yok. İstiklâl harbinin önemini vurgulama kaygıları da yok. Bu belediyelerden böyle bir şey umulmaz. Çünkü CHP, parçalayıcı bir yapıdır. Ülkeyi bölen, kardeş kavgasına götüren bir örgüttür.”

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