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Gündem CHP'nin ipine sarılan Abdüllatif Şener'e büyük şok
Gündem

CHP'nin ipine sarılan Abdüllatif Şener'e büyük şok

Yeniakit Publisher
2023-04-10 01:41:00 -
CHP'nin ipine sarılan Abdüllatif Şener'e büyük şok

28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesinde, Konya milletvekili Abdüllatif Şener listede yer almadı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi.

Abdüllatif Şener bu kez aday gösterilmedi

2018 yılından itibaren CHP Konya milletvekili olarak görevde bulunan Abdüllatif Şener, 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesinde yer almadı.

Gül'ün adaylığını istememişti

Abdüllatif Şener, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali ile ilgili soruya, "Hiç mücadele etmemiş, hiç risk üstlenmemiş, hep hazır kurulu sofraya oturmuş biri aday olmamalı." yanıtını vermişti.

Kurduğu parti 3 yıl dayandı

Kurucularından olduğu AK Parti'den ayrıldıktan 2 yıl sonra kurduğu kendi partisinin genel başkanlğından da 2 yıl sonra istifa etmiş, partisi de bir yıl sonra tabela indirmişti.

Abdüllatif Şener kimdir

1954 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Abdüllatif Şener, imam hatip lisesini tamamladıktan sonra Ankara Siyasal'dan maliye mezunu oldu.
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1991 yılında Refah Partisi ile siyasete adımını atan Şener, o gün bugündür adından söz ettiriyor.

Refah Partisi kapanınca Fazilet Partisine geçen, hemen ardından 2001 yılında AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Abdüllatif Şener, 2007'de partiden ayrıldı.

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