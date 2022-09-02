CHP'nin iğrenç kafası değişmez! CHP'li Kani Beko'dan alçak paylaşım! "Çocuklara tebelleş oldular"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını iğrenç bir üslup ile eleştirdi.

Beko, Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki çocuklara dini eğitim vermesi orta çağ zihniyeti olduğunu iddia etti.

Küçücük çocukları ve Kur'an kurslarını hedef aldı!

CHP'li Kani Beko, yerel gazeteye yaptığı açıklamalarda Kur'an Kursu'na giden çocukları hedef aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi çocuklara verdiği eğitim ve öğretimi 'çağ dışı' bulan Kani Beko, kutuplaştırıcı bir dil kullanarak "Köylere kadar inip Kur’an Kursu açan, 4-6 yaş arası çocuklara musallat olan orta çağ zihniyetine sahip bu yönetime millet sandıkta dersini verecek." dedi.

İşte Kani Beko'nun uygunsuz üslupla yaptığı iğrenç açıklamalar:

"Milli Eğitimi bir kenara atarak eğitime dahil edilen Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki kreş çocuklarına nasıl tebelleş olmaya çalıştığını görüyoruz. AKP iktidarı Cumhuriyet kazanımlarına savaş açmış bir şekilde oluşturduğu politikaları sonucunda milli güvenlik, adalet ve en son eğitim sisteminin yapısını bozarak bitirmek istiyor. Ülkeyi Taliban Afganistan'ına çevirerek yönetme arzusu içindeler."

CHP'li Özel de 'Orta çağ zihniyeti" diyerek saldırmıştı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmiş ve okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.