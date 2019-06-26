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CHP'nin gizli müttefikleri icraata hızlı başladıl! 23 Haziran'dan skandal görüntü

23 Haziran seçimlerinden sonra kayda alınan skandal bir kutlama görüntüsü daha ortaya çıktı. Bir grup terör örgütü sempatizanı, Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyerek yol kapattı. Yoldan geçen araçları durdurarak küfürler savuran terör örgütü sempatizanları, PKK terör örgütü lehine Kürtçe sloganlar atarak halay çekti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:01

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

23 Haziran seçimlerinden sonra kayda alınan skandal kutlama görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yol kapatıp küfürler savurdular, slogan attılar

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra, CHP'li adayı destekleyen PKK sevici HDP'liler, tutukuluSelahattin Demirtaş'a özgürlük istedi. Araçları ile yolu trafiğe kapatan HDP sempatizanları, PKK terör örgütünün zafer işaretleri ile kürtçe sloganlar attı. Yaşları 20 ile 25 aralığında olan grup, küfürler ederek çevredekilerin de tepkisini çekti.

'Bunlar iyi günler'

Yaşananların kaydedildiği videoyu twitter hesabından paylaşan Gazeteci Fatih Tezcan, "HDP militanları yol kesmeye başlamışlar bile!" dedi. Tezcan mesajında, "Sen daha dur İstanbul. Bunlar iyi günlerin. FETÖ-PKK destekli Pinokyolar "Her Şey Çok Güzel Olacak" dediler ya. Sen de inanıp Peygamberin müjdelediği şehri Pensilvanya’ya verdin ya. Sen bundan sonra gör ne yaptığını İstanbul." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. HDP
  4. PKK sempatizanları
  5. 23 Haziran Seçimleri
  6. skandal görüntüler
  7. HDP'liler yol kapattı

YORUM YAZ

  • hsnhsn17 dk önce
    milliyetçimuhafazakar olduğunu söyleyip de bu adamları? sevindirenler utanmalı ma sanmıyorum
  • lkjhgflkjhgf20 dk önce
    aklı kıt olan kürtleri kullananlara lanet olsun kürtlerde şunu anlamıyor biz niye hdpnin bizim kimliğimiz üzerinde bizi kullanmasına izin verip hdpye oy veriyoruz demiyor aklı başında sapkın olmayan bir kürt düşünse deseki bizim çocuklarımızı şehit edenlere teröristlere her türlü söylemle aldatmacayla destel veren hdpye mecliste bulunmalarına üstelik kürtlere hiçbir hizmet etmeyen hdp belediyerine neden oy veriyoruz diye akıllı olan kürtler yok lanet olsun kendini ve ideoolijk söylemlerle kendini kaybeden kürtlerin pervasızlığına hdp terörü destekliyor ona oy verenlerde terörü tasdik ediyor bu kadar basit lanet olsun böyle boş insanların olduğu toplumda yaşadığıma
  • cihadcihad23 dk önce
    şu rezalete bakın mecliste alışkınsınız birde sokaklara taşınmasında bütün meclisin sorumluluğu var Allah kahretsin sizin gibi vekilide mecliside
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 28 dk önce
    Gazeteci Fatih Tezcan, Çok Doğru Yazmış. Aynen Öyle.
  • mikail okuroglumikail okuroglu31 dk önce
    Daha paylaşım başlamadı biraz bekle gör neler olur.
  • kmlkml40 dk önce
    nanköristanbul
  • ahmetahmet41 dk önce
    Secimler bitti, sonuclarda belli oldu, yeter artik. Adalet kazandi, sahtekarlik kaybetti. Yatsi oldu mum söndü.
  • IslamIslam45 dk önce
    Allah bublara firsat ve biz vatansever anadolu evlatlarinada sabir ihsan eylesin.cunki BUNLAR KUDURMUS EGER BIR PATLAMA YASANIRSA KIMSE YILLARDIR SABREDEN VE KOSEDEN IZLEYEN BU EVLATLARI DURDURAMAZ BUNLARI EZER GECER TAS USTUNDE TAS BAS USTUNDE BAS BIRAKMAZ.BUNLAR BIR GRUP IMAN YOKSUNU VATANSIZ GÜRUH KOSKOCA TURK DEVLETINE HUKEMETINE KAFA TUTUCAK KADAR BEYINLERININYAKMISLAR ALLAH BUNLARI ISLAH ETSIN ISLAHLARI MUMKUN DEGIL ISE KAHRU PERISAN ETSIN AMIN.

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