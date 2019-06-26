CHP'nin gizli müttefikleri icraata hızlı başladıl! 23 Haziran'dan skandal görüntü

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

23 Haziran seçimlerinden sonra kayda alınan skandal kutlama görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yol kapatıp küfürler savurdular, slogan attılar

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra, CHP'li adayı destekleyen PKK sevici HDP'liler, tutukuluSelahattin Demirtaş'a özgürlük istedi. Araçları ile yolu trafiğe kapatan HDP sempatizanları, PKK terör örgütünün zafer işaretleri ile kürtçe sloganlar attı. Yaşları 20 ile 25 aralığında olan grup, küfürler ederek çevredekilerin de tepkisini çekti.

'Bunlar iyi günler'

Yaşananların kaydedildiği videoyu twitter hesabından paylaşan Gazeteci Fatih Tezcan, "HDP militanları yol kesmeye başlamışlar bile!" dedi. Tezcan mesajında, "Sen daha dur İstanbul. Bunlar iyi günlerin. FETÖ-PKK destekli Pinokyolar "Her Şey Çok Güzel Olacak" dediler ya. Sen de inanıp Peygamberin müjdelediği şehri Pensilvanya’ya verdin ya. Sen bundan sonra gör ne yaptığını İstanbul." ifadelerini kullandı.