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Gündem CHP’nin Eş başkanları fena kapışıyor
Gündem

CHP’nin Eş başkanları fena kapışıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-02 12:24:00 - 2024-02-02 12:26:18
CHP’nin Eş başkanları fena kapışıyor

Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı ‘değişim’in ardından fırtınanın dinmediği CHP’de kriz büyüyor.

Buğra Kardan  İstanbul

Tek başına kalmaktan ve seçim yenilgisinden korkan Özgür Özel ile İmamoğlu ikilisi arasındaki belediyeleri paylaşma kavgası tam gaz sürüyor. Gerek DEM’in baskıları gerekse Kadıköy ve Çankaya gibi rantın yüksek olduğu ilçelerde aday belirleme mücadelesi sürüyor.

Rant kavgası var

Olan biteni değerlendiren Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, Akit’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “CHP’de bir yanda Özel bir yanda da eş genel başkan İmamoğlu var. Özel, muktedir olamadı. Bazı taahhütler yerine getirilmedi, bazıları ertelendi. İmamoğlu, ipleri eline aldı. İstanbul’la yetinmeyerek Ankara, İzmir ve diğer yerlerde belediye başkan adaylarını tayin etme gayretine girdi. Ayrıca Kılıçdaroğlu ile ekibinin rövanş almak için CHP’yi başarısız kılmaya yöneldiği algısı oluştu.

Projeleri yok

Battal İlgezdi’nin de dediği gibi CHP’de rant kavgası olduğu anlaşıldı. Proje ise yok. Kendilerini CHP’ye oy vermek zorunda hissedenlerin bu gürültüye, kavgaya bakarak akıllarına başlarına almaları gerek. CHP’de sıkıntı büyük. Bir yanda menfaat kapmaya çalışanların bir yanda da DEM’in baskıları var. Bu baskılar Özel ve İmamoğlu’nu nereye sürükleyecek göreceğiz. DEM’in talepleri millet tarafından öğrenildiği takdirde CHP’nin yüzde 25’lik tabanı da eriyecektir.”

CHP’de 3 grup savaşıyor

Gazeteci Yazar Hasan Öztürk de şunları ifade etti: “CHP’de üç ayrı klik var. İlki Kılıçdaroğlu’nun, diğeri İmamoğlu’nun, diğeri Özel’in grubu. Herkes kupon belediyeleri kendi yanlılarına verme mücadelesi yürütüyor. Ataşehir’de bunun tipik örneğini gördük. İzmir’de de öyle. Kadıköy ve Çankaya’da ne olacağı merak ediliyor. Toparlanamadığı takdirde seçimlerde büyük yenilgi alır. Bir taraftan da DEM var. Görünen o ki DEM verilenlerle yetinmiyor. Yarın DEM, İstanbul’da aday çıkarırsa şaşırmamak gerek.”
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