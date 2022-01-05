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Gündem CHP’nin dinimizle barışması mümkün mü?
Gündem

CHP’nin dinimizle barışması mümkün mü?

Yeniakit Yazarı Hüseyin Öztürk, bugün kaleme aldığı yazısında 'CHP’nin dinimizle barışması mümkün mü?' sorusuna yanıt aradı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 16:02:00 - 2022-01-05 16:12:49
CHP’nin dinimizle barışması mümkün mü?

Yeniakit Yazarı Hüseyin Öztürk, “CHP’nin dinimizle barışması mümkün mü” başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o yazısı:

“CHP’nin dinimizle barışması mümkün mü” sorusuna elbet aklıselim sahibi hiç kimse, “mümkündür” diyemez. Derse riyakârlık ve ikiyüzlülük mesleğinin erbabı demektir.

Elbet imkânsızdır. Çünkü CHP varlığını dine dair hazımsızlığı sayesinde sürdürmektedir. Böylesine bir imkânı, din ile barışarak yok edemezler, ederlerse yok olurlar.

Yakın siyasi tarihimiz CHP’nin dinimiz ile mücadele ettiği vakıalarla doludur. Hiç ara vermeden hazımsızlıklarını her fırsatta milletin gözünün içine baka baka boca ederler.

Son günlerde hazımsızlıkları yine depreşti, Kur’an Kursları hakkında söyledikleri ortada. Yalnız malum kesimin bu husustaki mücadelesi hakikaten kolay değil.

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