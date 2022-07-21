CHP'lilere Balıkesir'de halk tokadı! Miting için megafonla katılımcı toplamaya çalışırken...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de düzenleyeceği miting için partililer sahillerde ellerinde megafonla katılımcı toplamaya çalıştı. Vatandaşlar miting duyurusu yapan CHP'lilere, "Siyaset duymak istemiyoruz." diyerek tepki gösterdi.
CHP Balıkesir İl Başkanlığı'na bağlı partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenleyeceği Balıkesir mitingi için ellerinde megafonla sahillere indi. Denizde vakit geçirenlere miting duyurusu yapan CHP'liler, vatandaştan beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı.
Halk tokadı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, sahile inerek Kılıçdaroğlu'nun mitingine katılımcı toplamaya çalıştı. Kumsal boyunca bir iskemlenin üzerine çıkarak megafonla bağıran CHP'lilere tepki gösteren bazı vatandaşlar, tatilde siyaset duymak istemediklerini dile getirip, yapılan anonslara son verilmesini istedi.
Anonslarda ücretsiz bir şekilde Balıkesir merkezdeki miting alanına taşıma yapılacağını belirten CHP'liler, gösterilen tepki ile neye uğradığını şaşırdı.