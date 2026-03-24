CHP’liler duruşmayı sulandırıyordu! Büyük yolsuzluk davasında 5 vekile salon yasağı
Başını CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun çektiği suç örgütünün yargılanması devam ederken, CHP’li milletvekilleri duruşmaları provoke ederek süreci baltalamaya çalışıyor. İmamoğlu ve yaverlerinin şovuna dönen duruşmalarda mahkeme başkanı, 5 milletvekilinin salona alınmaması yönünde talimat vererek provokasyonu önlemeye çalıştı.
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasının dokuzuncu oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.
Savunmalara geçilmeden önce sanık avukatlarından Kaptan Yılmaz, mahkeme başkanına 5 milletvekili isminin Jandarmaya duruşma salonuna alınmaması konusunda verildiğini söyledi.
Avukat Yılmaz kararın mahkeme tarafından verilip verilmediğini de sordu. Mahkeme başkanı ise konunun başsavcılığın takdirinde olduğunu belirtti.
Duruşma sanık avukatının savunması ile sürüyor.
