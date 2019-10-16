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CHP’li yönetime kayyım atandı!

CHP’nin Sivas İl Başkanlığı ve Merkez İlçe teşkilatlarına kayyım atanarak, olağanüstü kongre kararı alındı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:29
CHP’li yönetime kayyım atandı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından geçtiğimiz gün Sivas’ta CHP İl ve Merkez İlçe teşkilatlarına gönderilen resmi yazıda kayyım atandığı ve olağanüstü kongre kararı alındığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta CHP Sivas Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan tarafından partililere atılan bir SMS ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun bazı partililerin istifasını istediği duyurulmuştu. Partide istifa tartışmaları yaşanırken, CHP Genel Merkezi tarafından İl ve Merkez İlçe Teşkilatı'na birer resmi yazı gönderildi.

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem Erkek’in imzalarını taşıyan yazılarda İl Başkanlığına Yılmaz Coşkun ve İlçe Başkanlığına Sebahat Şencan’ın atandığı belirtilerek, bu iki başkan ve yeni yönetimleri ile olağanüstü kongrelere gidileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:29
  1. CHP
  2. CHP Sivas Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan
  3. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu
  4. CHP Genel Merkezi
  5. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı
  6. Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem Erkek
  7. Yılmaz Coşkun
  8. Sebahat Şencan
  9. kayyım
  10. CHP kayyım

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