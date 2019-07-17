CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!

Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr

En son CHP'ye transfer olan eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, katıldığı bir canlı yayında 15 Temmuz’a ilişkin skandal ifadeler kullandı. Halka ateş açarak 251 vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan FETÖ’cü teröristlerin boğazının kesildiği yalanını yeniden dillendiren Okuyan, “15 Temmuz gecesi köprüde ve daha sonra bazı yerlerde benim evlatlarım, mehmetçikler, harp okulu öğrencileri, erler, sayılarını bilemediğimiz onlarca evladımız boğazları kesilerek öldürüldü. Onlara da Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu. Okuyan, 15 Temmuz gecesi okunan selalara ve 15 Temmuz’un demokrasi bayramı olarak kutlanmasına da tepki gösterdi.