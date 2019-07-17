CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!
CHP’li Yaşar Okuyan, katıldığı televizyon programında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili FETÖ'cülerin ortaya attığı “askerlerin boğazı kesildi” yalanını tekrar dillendirerek, darbeye karşı yumruklarıyla vatanı savunan millete iftira attı. 15 Temmuz’un demokrasi zaferi olarak kabul edilmesine karşı çıkan Okuyan, FETÖ’cü darbeci teröristler için, “Benim evlatlarım, Mehmetçikler” ifadelerini kullandı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:54
Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr
En son CHP'ye transfer olan eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, katıldığı bir canlı yayında 15 Temmuz’a ilişkin skandal ifadeler kullandı. Halka ateş açarak 251 vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan FETÖ’cü teröristlerin boğazının kesildiği yalanını yeniden dillendiren Okuyan, “15 Temmuz gecesi köprüde ve daha sonra bazı yerlerde benim evlatlarım, mehmetçikler, harp okulu öğrencileri, erler, sayılarını bilemediğimiz onlarca evladımız boğazları kesilerek öldürüldü. Onlara da Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu. Okuyan, 15 Temmuz gecesi okunan selalara ve 15 Temmuz’un demokrasi bayramı olarak kutlanmasına da tepki gösterdi.
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