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CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la ilgili skandal ifadeler!

CHP’li Yaşar Okuyan, katıldığı televizyon programında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili FETÖ'cülerin ortaya attığı “askerlerin boğazı kesildi” yalanını tekrar dillendirerek, darbeye karşı yumruklarıyla vatanı savunan millete iftira attı. 15 Temmuz’un demokrasi zaferi olarak kabul edilmesine karşı çıkan Okuyan, FETÖ’cü darbeci teröristler için, “Benim evlatlarım, Mehmetçikler” ifadelerini kullandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:54

 Oğuzhan Çağlar  Yeniakit.com.tr 

En son CHP'ye transfer olan eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, katıldığı bir canlı yayında 15 Temmuz’a ilişkin skandal ifadeler kullandı. Halka ateş açarak 251 vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan FETÖ’cü teröristlerin boğazının kesildiği yalanını yeniden dillendiren Okuyan, “15 Temmuz gecesi köprüde ve daha sonra bazı yerlerde benim evlatlarım, mehmetçikler, harp okulu öğrencileri, erler, sayılarını bilemediğimiz onlarca evladımız boğazları kesilerek öldürüldü. Onlara da Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu. Okuyan, 15 Temmuz gecesi okunan selalara ve 15 Temmuz’un demokrasi bayramı olarak kutlanmasına da tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:54
  1. Yaşar Okuyan kimdir?
  2. Yaşar Okuyan
  3. CHP

YORUM YAZ

  • MuratMurat10 dk önce
    Bazıları tipiyle sözleriyle karakteriyle ben eşşeğim diye anırır dururlar.
  • Soru yorumSoru yorum13 dk önce
    Su katılmamış. Kesinlikle su katılmamış. Lan ne içip çıkıyorsun sen oraya.
  • Yalovalı Yalovalı 14 dk önce
    Bunamışamk. Dönek bunak yavşak
  • Eren Eren 14 dk önce
    Karekter yoksunu gözünü öfke ve kin bürümüş deyyuslardan bu ülke çok çekti. Çekmeyecek devam ediyor.
  • EdyEdy15 dk önce
    Eşşek gibi anıracaktın ama yapmadın. Biz senin o dediğin olduğunu biliyorduk . evlatlarına sahip çıkman da fena değil.
  • dimitrizâdedimitrizâde17 dk önce
    böyle konuşanlar varsa sıkıntı büyük...
  • KadirKadir18 dk önce
    Yalan yada yanlış iddiaları için söz verip anirmayan aa yakışırsöz ve değerlendirmeler baskabirsey olabilemez
  • İ h tİ h t19 dk önce
    Böyle zihniyeti bozuk lar rahmetli menderesede iftira atıp harp okulu talebelerini kıyma makinasında çektiler diye iftira attılar bu yalanlarla ne elde edecekler bese Allah’a nasıl hesap verecekler
  • Leyla Leyla 20 dk önce
    Şimdiye kadar tanıdığım en iğrençsiyasetin çöpübu herifi haber yapmağadeğmez..nokta
  • ahmetahmet29 dk önce
    su firildaka ilgi gostermeyin haber yapmayin giderayak catlasin
  • ottootto31 dk önce
    İyice bunamış ....
  • HasanHasan35 dk önce
    Tam bir dönekTam bir sapıkTam bir bunakTam bir iyi aile çocuğu

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