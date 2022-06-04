CHP'li vekil 'ölüm tehdidi' alıyormuş! Şikayet makamı Twitter mı savcılık mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendilerine "sürtük" diyenlere "sürtük" dediği için suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, başvurusundan sonra, "ölüm tehdidi" aldığını iddia etti. Cumhurbaşkanı'nı savcılığa şikayet etmeyi bilen CHP'li Kılıç, ölüm tehditlerini ise Twitter'a şikayet etti.
Yeniakit.com.tr
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, kendilerine "sürtük" diyenlere "sürtük" dediği için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
CHP'li Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şikayet ettikten sonra, ölüm tehditleri aldığını iddia etti.
Cumhurbaşkanı'nı savcılığa şikayet etmeyi bilen Kılıç, ölüm tehditleri için savcılığa gitmek yerine Twitter'a başvurdu.
Sevda Erdan Kılıç'ın iddiası şöyle:
Cumhurbaşkanı hakkında yapmış olduğum suç duyurusundan sonra sosyal medya hesaplarıma ağır hakaret,küfür ve tehdit mesajları gelmektedir.
Şunu bilin ki;
Sizden de ağababalarınızdan da bugüne kadar korkmadık,bundan sonra da korkmayız.
Bir adım geri atan namerttir.
Hodri Meydan!