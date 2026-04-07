Faciada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı! Teknede patlama yaşandı
Tayland’ın dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Phuket Adası’nda iskelede bağlı bulunan bir teknede meydana gelen patlama faciaya sebep oldu.
5 kişi yaralandı
Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından teknede yangın çıktı. Tekne yangını kontrol altına almak için açık denize çekilirken, olay yerine itfaiye tekneleri sevk edildi.
Yerel basın, olayda 1 kişinin kaybolduğunu ve patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.