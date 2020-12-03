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Aktüel CHP'li Torun: "Fatsa Çevre Yolu Projesi'ni bir an önce tamamlayın"
Aktüel

CHP'li Torun: "Fatsa Çevre Yolu Projesi'ni bir an önce tamamlayın"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:12:27 -
CHP'li Torun: "Fatsa Çevre Yolu Projesi'ni bir an önce tamamlayın"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bölgenin kanayan yarası haline gelen Fatsa Çevre Yolu Projesi'ni bir an önce tamamlayın." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, Ordu ve çevre illerdeki vatandaşların uzun yıllardır beklediği Fatsa Çevre Yolu Projesi'nin "yılan hikayesi"ne döndüğünü ileri sürdü.

Konuyu 2019'un sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde gündeme getirdiklerini belirten Torun, 2020 Yatırım Programı'na alınabileceği ifade edilen projenin, programa alınmadığını bildirdi.

Soru önergesi vererek konunun takipçisi olduklarını, projenin 2021 Yatırım Programı'na alınmasının planlandığı yanıtını aldıklarını aktaran Torun, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde Sayın Bakan'a konuyu bir kez daha sorduk. Bakanlıktan 10 gün sonra gelen son yazılı yanıtla Fatsa Çevre Yolu Projesi'nin 2021 Yılı Yatırım Programı'na da alınmadığı ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığa çağrıda bulunan Torun, şunları kaydetti:

"Artık vatandaşı kandırmaktan vazgeçin. Halkımızı daha fazla mağdur etmeyin. Bölgenin kanayan yarası haline gelen Fatsa Çevre Yolu Projesi'ni bir an önce tamamlayın. Yapamıyorsanız da 'beceremiyoruz' deyin, özür dileyin. Bu projenin hayata geçmediği her gün Fatsa ilçemizin trafik yoğunluğu biraz daha artmakta, bu yoğunluk nedeniyle meydana gelen trafik kazaları vatandaşımızın canına mal olmaktadır. Ordu ormanlarının üçte birini maden şirketlerine verirken hiç zaman kaybetmeyenler, iş, halkın sorunlarını çözmeye gelince tembelleşiyor."



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